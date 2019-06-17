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17.06.2019
Lenta.ru

Илон Маск высказался о мини-Рогозине на "Семерке" в космосе

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Источник изображения: Кадр: страница ToSky во ВКонтакте

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на запуск в ближний космос фигурки главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина на игрушечной "Семерке" и пошутил об этом в Twitter.


"Не заставляйте меня вызывать вас на рэп-баттл", — написал Маск в ответ на пост научного паблика Futurism, который выпустил новость с заголовком "Чтобы поиздеваться над Илоном Маском, Россия запустила игрушечный автомобиль в космос".

В начале июня стало известно, что в рамках испытания автоматического дрейфующего стратостата ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) запустили на высоту 18-20 километров масштабную модель ВАЗ-2107 с фигуркой Рогозина за рулем. Аппарат состоял из игрушечной машины и шара-зонда. Когда первая ступень достигла высоты, груз отстыковался и на парашюте приземлился в 150 километрах от места запуска. Вторая ступень достигла максимальной высоты в стратосфере и продрейфовала 16 часов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
SpaceX
Tesla
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
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