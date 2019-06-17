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17.06.2019
Известия.ru

В Подмосковье загорелся принадлежащий "Роскосмосу" НИИ

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В подмосковном Королеве загорелась крыша Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) "Роскосмоса". Об этом сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника журналистов, возгорание возникло на крыше одного из цехов. По предварительным данным, никто не пострадал, передает ТАСС.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности. В настоящее время возгорание локализовано на площади 50 кв. м.

14 июня в Воронежской области загорелся принадлежащий Министерству обороны полигон "Погоново". Причиной пожара стал пал травы. В результате ЧП никто не пострадал, угрозы населению не возникло.

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  • В новости упоминаются
Компании
Роскосмос
ЦНИИмаш
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