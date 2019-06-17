В Подмосковье загорелся принадлежащий "Роскосмосу" НИИ
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
В подмосковном Королеве загорелась крыша Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) "Роскосмоса". Об этом сообщил источник в экстренных службах.
По словам собеседника журналистов, возгорание возникло на крыше одного из цехов. По предварительным данным, никто не пострадал, передает ТАСС.
Пожару присвоен повышенный ранг сложности. В настоящее время возгорание локализовано на площади 50 кв. м.
14 июня в Воронежской области загорелся принадлежащий Министерству обороны полигон "Погоново". Причиной пожара стал пал травы. В результате ЧП никто не пострадал, угрозы населению не возникло.
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