В Подмосковье загорелся принадлежащий "Роскосмосу" НИИ

В подмосковном Королеве загорелась крыша Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) "Роскосмоса". Об этом сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника журналистов, возгорание возникло на крыше одного из цехов. По предварительным данным, никто не пострадал, передает ТАСС.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности. В настоящее время возгорание локализовано на площади 50 кв. м.

14 июня в Воронежской области загорелся принадлежащий Министерству обороны полигон "Погоново". Причиной пожара стал пал травы. В результате ЧП никто не пострадал, угрозы населению не возникло.