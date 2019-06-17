Корпорация Сухого намерена повторить "трагическую посадку" авиалайнера в Шереметьево

Трагический заход на посадку самолета SSJ 100, который в мае в ходе этого маневра загорелся в Шереметьево, будет повторен в реальных условиях.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах, данное мероприятие будет проведено в качестве эксперимента, который поможет точно установить причины катастрофы.

Осуществлять эту опасную затею предстоит летчикам-испытателям корпорации "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которое выпускает пассажирские лайнеры SSJ 100. Эксперимент может пройти в Летно-исследовательском институте имени Громова в Жуковском.

Как рассказал собеседник агентства, летчики в точности повторят все действия экипажа SSJ 100 по данным, зафиксированным самописцами.

"Данные полета будут проанализированы и, возможно, помогут специалистам МАК (Межгосударственного авиационного комитета) и госкомиссии сделать выводы о причинах катастрофы", - пояснил он. При этом эксперт уточнил, что госкомиссия по расследованию катастрофы официально пока не просила реконструировать полет в реальных условиях. Это является инициативой ГСС.