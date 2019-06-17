Данные о военных потерях представил Росстат

Военные потери в Сирии при этом хранятся в секрете по указу президента.

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала отчет по смертности за 2018 год, в котором впервые появилась категория умерших от "повреждений в результате военных действий".

Как передает РБК, ссылаясь на представителя статистического ведомства, данная рубрика причин смертности ранее входила в состав "прочих" несчастных случаев. Почему ее решили выделить в отдельную, не объясняется.

Информация о погибших в боях поступает в службу через систему загсов, никакие данные о людях в ней не указываются. Причина смерти выставляется врачами, которые оформляют медицинские свидетельства о смерти, и представляет собой алфавитно-цифровой код из Международной классификации болезней (МКБ-10).

Повреждениям в результате боевых операций присвоен код Y36. Речь идет о травмах, причиненных огнестрельным оружием и другим вооружением, взрывом военно-морского оружия, огнем, пожаром и горячими веществами.

Учитываются авиакатастрофы, взрывы, военные операции с использованием ядерного, биологического или химоружия. Также выделяют повреждения, полученные в ходе боевых операций после прекращения военных действий, и повреждения, причиненные "неуточненными военными действиями".

При столь широком толковании боевых потерь, представленная Росстатом информация выглядит, мягко говоря, неполной. Как сообщало EADaily, один только экипаж сбитого в сирийской Латакии самолета Ил-20 составлял 15 человек, из которых не выжил никто.