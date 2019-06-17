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17.06.2019
Военно-промышленный курьер

В Польше признают малоэффективность F-35 против России

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Источник изображения: vpk-news.ru

Главный редактор журнала "Армия и Техника" Анджей Кинский в видеоинтервью для газеты Rzecpospolita заявил, что закупаемые Польшей в США истребители пятого поколения F-35 не будут очень эффективными против России.

По словам эксперта, сильная сторона нового американского самолёта в том, что он может являться элементом сетецентрической войны, благодаря своим возможностям по передаче и обработке информации. Что касается его "невидимости" для радаров, всё не так хорошо.

По словам Кинского, Россия уже 40 лет работает над системами обнаружения "малозаметных" воздушных целей, и имеет все возможности для обнаружения и поражения таких самолётов. В противостоянии с другими противниками F-35 может быть эффективным. Радары НАТО его не обнаруживают, но хорошо обнаруживают российские радары.

Также эксперт напомнил, что в настоящее время самолёты F-35 только на 70% соответствуют заявленным характеристикам, а по неофициальным данным - только на 30%. Впрочем, это выяснится, когда они поступят в войска.

По мнению Кинского, самолёты слишком дороги для Польши. На эти деньги можно было бы купить столько же самолётов F-16 новых модификаций, и при этом остались бы средства на совершенствование аэродромной инфраструктуры и наземное оборудование для них, а также на последующую модернизацию.

"Мы платим за то, что наших политиков хорошо принимают в США. Платим за покупку оружия или газа", - говорит эксперт.

Регнум отмечает, что между США и Польшей достигнута договорённость о покупке 32 самолётов пятого поколения F-35.

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Страны
Польша
Россия
США
Продукция
F-16
F-35
Проекты
NATO
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