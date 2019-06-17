Кабмин Украины отозвал решение по финансированию аудита "Укроборонпрома"

На Украине обвинили министров правительства в том, что те выставляют барьеры для проведения независимого аудита деятельности "Укроборонпрома". Напомним, что ранее в этом украинском госконцерне были выявлены масштабные хищения и нецелевое расходование бюджетных средств. Власти заявили, что необходимо провести тщательное расследование. Однако теперь, как выясняется, с расследованием возникли проблемы на стадии аудита.

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В украинских СМИ публикуются материалы о том, что правительство страны отменило решение о выделении средств из так называемого резервного фонда кабмина на создание аудиторской группы. В экспертных кругах "незалежной" заявили, что это может означать только одно: кабинет министров во главе с г-ном Гройсманом в проведении тщательной проверки расходования "Укроборонпромом" бюджетных десятков миллиардов гривен не заинтересован.

Нужно отметить, что менее месяца назад сам Владимир Гройсман заявлял о необходимости проведения аудиторской проверки. На проверку Гройсман обещал выделить 32 млн гривен. При этом планировалось для "чистоты" работы пригласить зарубежных специалистов.

Теперь, как сообщается, решение о выделении средств фактически отозвано, а бесплатно проводить масштабную проверку с расчисткой этих Авгиевых конюшен никакая аудиторская компания, конечно же, не будет.

На самом деле, кабмином Украины продемонстрировано явное нежелание проверку проводить, иначе можно выйти "на самих себя".