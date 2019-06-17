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17.06.2019
Военное обозрение

Израиль настоял на добавлении F-35 топливных баков

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Американская корпорация Lockheed Martin ведет работы, призванные наделить истребитель F-35A и его израильский вариант F-35I возможностью нести два 600-галлонных подвесных топливных бака (каждый по 2700 литров). Данное нововведение, несомненно, скажется на скрытности машины.

Источник изображения: topwar.ru

Уступка клиентам

Подробности этой деятельности стали известны 13 июня 2019 года из публикации Aviation Week. Заказчики "торпедировали" LM, требуя увеличить дальность действия самолета. Первоначально компания намеревалась придать F-35 460-галлонные цистерны (1700 литров). При этом для дополнительного размещения топлива планировалось использовать внутренний отсек машины. Однако это требование впоследствии было отброшено.

У нас поначалу велись дискуссии с различными клиентами F-35 относительно возможностей расширенного диапазона

- пояснили в Lockheed Martin.

Как указывают в корпорации, наиболее важным драйвером работы в этом направлении стал Израиль, который эксплуатирует F-35I (местное обозначение Adir). Базирующиеся здесь компании уже принимают активное участие в разработке возможных вариантов как сбрасываемых баков, так и "конформных" (CFTs, дают меньший аэродинамический штраф и не занимают пилоны для боеприпасов).

Баки для Ирана

Как полагает издание The War Zone, Израиль и ряд других стран испытывают острую потребность в оснащении истребителей дополнительным топливом ввиду того, что они имеют относительно небольшие флоты воздушных танкеров. В итоге приходится полагаться только на топливную емкость истребителя, показатель которой может оказывать прямое влияние на оперативное планирование. Тем более, что именно Израиль стал первопроходцем при задействовании F-15 Eagle в дальних ударных миссиях.

Со слов The War Zone, сегодня наиболее тревожным потенциальным противником Израиля является Иран. Для местных ВВС любые удары по целям, находящимся в этой стране, потребовали бы большой дальности полета при ограниченной поддержке топливозаправщиков.

F-35, идя в боевом ордере, с наименьшей вероятностью будут применять оружие сдерживания во время этих операций

- полагает обозначенное издание.

Поэтому неудивительно, что местные компании Israel Aerospace Industries и Cyclone вели работы над увеличенными баками для F-35I. По данным Aviation Week, в апреле 2019 года они завершили первоначальные проектные исследования по конструкции конформного и 600-галлонного баков. Сейчас Lockheed Martin как раз работает над тем, чтобы сертифицировать все F-35A в варианте, оснащенном баком на 600 галлонов. При этом неизвестно, что делается в отношении конформных баков.

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Страны
Израиль
Иран
США
Продукция
F-15
F-35
F-35A
Компании
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