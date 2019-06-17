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17.06.2019
Военное обозрение

В предложении председателя КНР усмотрели инициативу создания "азиатского НАТО"

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Китайский лидер Си Цзиньпин призвал страны направить свои усилия на формирование в Азии новой конструкции безопасности, способной учесть специфику данного региона планеты.

Источник изображения: topwar.ru

Глава КНР сделал данное заявление 15 июня на площадке саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Мы должны вместе реагировать на вызовы и рука об руку создавать новую обстановку безопасности и развития в Азии

- обратился к присутствовавшим председатель КНР.

С его слов, платформой для нового образования должны стать взаимное уважение и доверие – те принципы международной политики, в которой нуждаются все государства. Вместо противостояния, в том числе между блоками, Си Цзиньпин предложил учитывать интересы партнеров в рамках всеобщего взаимодействия.

Многие эксперты уже усмотрели в заявлении руководителя КНР призыв объединиться азиатским странам в единую военную организацию, некий региональный аналог Североатлантического альянса. Так, со слов Евы Сейверт из берлинского Свободного университета, Шанхайская организация сотрудничества не смогла проявить себя в должной мере, в итоге так и не став местной альтернативой НАТО. В этой связи в речи Си Цзиньпина усмотрели намерение Пекина создать более действенную военно-политическую структуру - аналог Североатлантического блока.

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Страны
Германия
Китай
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