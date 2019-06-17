"Адмирал Горшков" пополнил запасы топлива в Тихом океане

Москва. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Отряд кораблей Северного флота, возглавляемый фрегатом "Адмирал Горшков", пополнил запасы топлива от танкера "Кама" в Тихом Океане, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе флота.

"Экипаж фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" провёл учение по передаче жидких грузов в море, фактически выполнив приём топлива от танкера "Кама". Также запасы топлива от танкера пополнили судно материально-технического обеспечения "Эльбрус" и спасательный буксир "Николай Чикер", составляющие отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота", - сообщили в пресс-службе.

Ранее отряд покинул эквадорский порт Пуэрто-Боливар на западном побережье Южной Америки, где он пополнил запасы пресной воды и продовольствия.

"В ближайшие дни отряд совершит переход в Карибский бассейн и продолжит выполнение задач дальнего похода", - добавили в пресс-службе.

Отряд кораблей и судов Северного флота вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. С начала дальнего похода корабли и суда отряда преодолели около 26 тысяч морских миль.