Балтфлот контролирует радиоэлектронную обстановку в районе учений НАТО

Москва. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Российские военные контролируют радиоэлектронную обстановку в районе Балтийского моря, где ВМС НАТО применяет средства радиоэлектронной борьбы, сообщили "Интерфаксу" в национальном центре управления обороной РФ.

"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации и угрозы навигационной безопасности гражданскому судоходству в акватории Балтийского моря, силы и средства Балтийского флота выполняют комплекс мероприятий по контролю за совместным учением объединенных военно-морских сил (ОВМС) НАТО "Балтопс-2019", - сообщили в центре.

Как уточнили в центре, в связи с тем, что силы НАТО отрабатывают эпизоды, связанные с радиоподавлением систем радиолокации и радионавигации, подразделениями Балтийского флота "осуществляется контроль радиоэлектронной обстановки в районе учений".