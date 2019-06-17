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17.06.2019
Интерфакс-АВН

Балтфлот контролирует радиоэлектронную обстановку в районе учений НАТО

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Малый противолодочный корабль Калмыкия Балтийского флота. Архивное фото
Малый противолодочный корабль Калмыкия Балтийского флота. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Москва. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Российские военные контролируют радиоэлектронную обстановку в районе Балтийского моря, где ВМС НАТО применяет средства радиоэлектронной борьбы, сообщили "Интерфаксу" в национальном центре управления обороной РФ.

"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации и угрозы навигационной безопасности гражданскому судоходству в акватории Балтийского моря, силы и средства Балтийского флота выполняют комплекс мероприятий по контролю за совместным учением объединенных военно-морских сил (ОВМС) НАТО "Балтопс-2019", - сообщили в центре.

Как уточнили в центре, в связи с тем, что силы НАТО отрабатывают эпизоды, связанные с радиоподавлением систем радиолокации и радионавигации, подразделениями Балтийского флота "осуществляется контроль радиоэлектронной обстановки в районе учений".

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Страны
Россия
Проекты
NATO
БФ
Военные учения
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