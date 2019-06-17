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17.06.2019
Lenta.ru

Робот ответил на издевательства людей

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Источник изображения: lenta.ru

Блогеры из США сняли пародийный ролик о том, как роботы могут отреагировать на унижение со стороны людей. Видео доступно на YouTube-канале Corridor.



В начале видео робот компании Boston Dynamics пытается поймать бросаемые ему коробки. В этот момент его начинают бить клюшкой, а затем дают по спине стулом. Робот падает, а как только поднимается, получает по голове бутылкой.

Герои ролика также били андроида плетью, брызгали в него токсичным веществом и заставили держать поднос с кексами. Робот не смог вынести всего, что с ним проделывали, и дал людям отпор, ударив их ногами.

Для съемки блогеры использовали человека, одетого в зеленый костюм, на который потом была наложена компьютерная графика. Создатели видео в своем Twitter обратили внимание на то, что оно пародийное. Также они добавили, что таким образом хотели выразить свою любовь к тому, что делает Boston Dynamics.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Boston Dynamics
Проекты
ИТ
Робот
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