Стирают границы войны и мира: Россия раскритиковала Британию

Флаг Великобритании на здании посольства Великобритании в Москве, апрель 2018 года Антон Денисов/РИА "Новости".

Британию призвали объяснить перенацеливание спецназа на Россию

Москва выразила беспокойство появившейся в британских СМИ информации о том, что Лондон переориентирует деятельность спецназа с борьбы с терроризмом на противодействия "опасному поведению" России. РФ указала, что такая стратегия Британии может привести к превращению "гибридных" противостояний между странами в реальные полноценные вооруженные конфликты.

Россия потребовала от Лондона объяснить появившуюся в британских СМИ информацию о том, что министерство обороны Великобритании переориентирует деятельность своего спецназа с борьбы с терроризмом на противодействие "опасному международному поведению" России.

"Подобные публикации вызывают беспокойство. Конечно, нам сложно судить, насколько достоверна эта информация, как она соотносится с реальными задачами британских вооруженных сил. Однако если это и в самом деле правда, то подобное решение представляется, во-первых, ошибочным, а во-вторых, сомнительным с точки зрения соблюдения Лондоном своих международно-правовых обязательств", - говорится в сообщении посольства РФ в Лондоне.

Детализируя, диппредставительство указало, что суждение британского командования о стирании границ между понятиями "войны" и "мира" вызывает обеспокоенность.

"По сути речь идет о подготовке британскими силовиками почвы для того, чтобы снять с себя существующие международно-правовые ограничения и присвоить себе "право" осуществлять военные операции вне рамок самообороны, а значит, в прямое нарушение Устава ООН", - заявили в российском посольстве.

Британское представительство российского внешнеполитического ведомства также отметило, что описанная стратегия Британии может привести к превращению "гибридных" противостояний между странами в реальные полноценные вооруженные конфликты.

В искомом материале британского издания The Guardian говорилось о том, что

глава Генштаба ВС Великобритании Марк Карлтон-Смит намерен переориентировать работу спецподразделений с антитеррористической деятельности на противодействие России,

которая якобы распространяет дезинформацию и использует хакерские атаки. Пакет данных предложений будет представлен правительству Великобритании, передает ФАН.

Между тем, действия военных в отношении России вызывают и возмущение в самой Британии. Так, в прошлом месяце британцы высказали недовольство тем, что истребители ВВС Великобритании были подняты для сопровождения российских военных самолетов над Балтийским морем.

Многие читатели выразили недоумение, почему британская авиация, находясь на территории чужого государства на огромном расстоянии от Соединенного Королевства, занимается подобными операциями.

Другие комментаторы призвали эстонские ВВС заниматься перехватом российских истребителей. Также некоторые пользователи напомнили, что российские самолеты имеют право патрулировать свою морскую границу.

В мае премьер-министр Соединенного королевства Тереза Мэй уволила министра обороны Гэвина Уильямсона из-за утечки служебной информации с заседания Совета национальной безопасности о китайской телекоммуникационной компании Huawei.

Уильямсон известен в частности тем, что ранее призвал Россию "заткнуться". Об этом напомнила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, прокомментировав его увольнение, передает НСН.

"Гениально, хотя и поздно. Мы вот давно утратили веру в способность Гэвина Уильямсона занимать пост.

Напомню, это тот самый невменяемый человек, притворявшийся министром обороны Британии, который заявил, что "Россия должна отойти и заткнуться",

- написала дипломат в фейсбуке.

Новым главой минобороны Великобритании назначена министр по международному развитию Пенни Мордонт. Ей также принадлежат слова о том, что Россия представляет серьезную угрозу мировому порядку, так как "она использовала свое право вето в ООН 12 раз в ходе принятия решений по Сирии, дав Асаду зеленый свет на чудовищные преступления".

Месяцем ранее экс-глава британской службы контрразведки MI5 Стелла Римингтон рассказала о попытке КГБ завербовать ее в разгар холодной войны. Об этом писало издание Daily Telegraph со слов Римингтон во время выступления в Национальном архиве Великобритании после открытия выставки, посвященной холодной войне.

По ее словам, российские агенты тогда еще не знали, что она работает на британскую разведку. Ее служебная карьера началась в Нью-Дели в 1960-х годах. Римингтон отмечает, что в это время напряженность между СССР и Западом нарастала, а столица Индии "была полна шпионов".

Как рассказала Римингтон, неудачная попытка агентов завербовать ее и мужа была в Университете Нью-Дели, куда пару пригласили на ужин. Во время встречи их представили работнику советского посольства.

"Я очень быстро поняла, что это был человек из КГБ, потому что, будучи машинисткой в MI5, у нас был список таких людей, которых мы могли бы распознавать в качестве офицеров КГБ - и [этот человек] был одним из них", - сказала экс-глава британской разведки.

Рафаэль Фахрутдинов