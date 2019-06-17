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17.06.2019
Российская газета

Видео: в Сирии Су-34 разнес бункер боевиков полуторатонной бомбой

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Источник изображения: rg.ru

В интернете появилось видео авиаудара по позициям террористов. При этом использовалась мощная бетонобойная полуторатонная бомба КАБ-1500ЛГ.

Как сообщает "Военное обозрение", бомба была сброшена с истребителя-бомбардировщика Су-34. Съемки велись сверху и оказались довольно четкими.

На видео показано, как боевики, заметив опасность, пытаются спастись в укрытии. Перед самым ударом большая группа террористов забегает в бункер, но именно в него и попадает бомба. Виден мощный взрыв и густые клубы дыма. Место и время применения бомбы не указывается.

Российская авиабомба КАБ-1500ЛГ имеет лазерное/телевизионное гиросамонаведение и может пробить три метра бетона или 20 метров земли.


Руслан Мельников

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
КАБ-1500
Су-34
Проекты
ИТ
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