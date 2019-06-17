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17.06.2019
Интерфакс-АВН

Кроме СВПД, другого урегулирования ситуации по Ирану нет - Путин

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Душанбе. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Россия намерена последовательно выполнять Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по Ирану, считает, что другого пути решения проблемы вокруг иранской ядерной программы нет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Всех беспокоит и положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Выход США из этой договоренности значительно осложнил ее реализацию, негативно сказывается на общей обстановке в отношении режиме нераспространения ядерного оружия", - сказал Путин, выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит в Душанбе.

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Иран
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США
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Путин Владимир
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ЯО
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