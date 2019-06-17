На первых серийных Су-57 полностью обновлённого вооружения не будет

Российский самолет пятого поколения Су-57 может на первых порах остаться без перспективных комплексов вооружений. Большая часть номенклатуры находится лишь в начальной стадии разработки.

Первые серийные многозадачные истребители Су-57 получат вооружение преимущественно прошлого поколения. Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.

Проблема касается в первую очередь нового бомбового оружия, неуправляемых авиационных ракет, а также патронов для авиационных пушек. Согласно опубликованным ИА "Интерфакс" данным, "промышленность не выполнила работы по созданию боекомплекта для Су-57", и работы над этими типами вооружения находятся в начальной стадии.

На первых серийных истребителях полностью обновленного вооружения не будет.

- цитирует агентство своего собеседника.

Разработка управляемых ракет для Су-57 идет успешно

Источник отмечает, что в тоже время разработка управляемых ракет идет успешно, и есть вероятность, что новый перспективный российский истребитель получит их в срок.

На нескольких образцах возможного вооружения для Су-57 хотелось бы остановится отдельно. В частности, в номенклатуру входят управляемая ракета средней дальности К-77 (изделие 180), являющаяся дальнейшим развитием семейства ракет Р-77. Новая К-77 обладает большой дальностью полета по сравнению с ракетами предыдущего поколения - 192 км против 110 км. Кроме того, благодаря конструкции, эта ракета обладает высоким уровнем помехозащищенности. Также разрабатывается ее сверхдальняя версия.

В мае информационное агентство ТАСС разместило информацию об управляемой бомбе КАБ-250 – она предназначена для Су-57 и ее испытания находятся в завершающей стадии. Также стоит отметить сверхдальнюю гиперзвуковую ракету Р-37М с радиусом 400 км – она тоже войдет в комплекс вооружения, которым будет оснащен новый российский истребитель.

Су-57 должен поступить в войска в 2019 году

Первый серийный Су-57 должен поступить в войска уже в этом году. Стоит отметить, что установочная партия будет поступать в ВВС России с двигателями предыдущего поколения. Новые силовые установки еще находятся в разработке, и, по предварительной оценке, первые серийные машины с ними начнут приходить в войска в 2023 году.

Так называемый двигатель второго этапа, он же "изделие 30", разрабатывается Объединенной двигателестроительной корпорацией. Он должен обеспечить Су-57 сверхзвуковую бесфорсажную скорость. Двигатель был допущен к испытаниям в 2017 году.