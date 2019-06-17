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17.06.2019
Военное обозрение

На первых серийных Су-57 полностью обновлённого вооружения не будет

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Истребитель пятого поколения Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © Павел Новиков

Российский самолет пятого поколения Су-57 может на первых порах остаться без перспективных комплексов вооружений. Большая часть номенклатуры находится лишь в начальной стадии разработки.

Первые серийные многозадачные истребители Су-57 получат вооружение преимущественно прошлого поколения. Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.

Проблема касается в первую очередь нового бомбового оружия, неуправляемых авиационных ракет, а также патронов для авиационных пушек. Согласно опубликованным ИА "Интерфакс" данным, "промышленность не выполнила работы по созданию боекомплекта для Су-57", и работы над этими типами вооружения находятся в начальной стадии.

На первых серийных истребителях полностью обновленного вооружения не будет.

- цитирует агентство своего собеседника.

Разработка управляемых ракет для Су-57 идет успешно

Источник отмечает, что в тоже время разработка управляемых ракет идет успешно, и есть вероятность, что новый перспективный российский истребитель получит их в срок.

На нескольких образцах возможного вооружения для Су-57 хотелось бы остановится отдельно. В частности, в номенклатуру входят управляемая ракета средней дальности К-77 (изделие 180), являющаяся дальнейшим развитием семейства ракет Р-77. Новая К-77 обладает большой дальностью полета по сравнению с ракетами предыдущего поколения - 192 км против 110 км. Кроме того, благодаря конструкции, эта ракета обладает высоким уровнем помехозащищенности. Также разрабатывается ее сверхдальняя версия.

В мае информационное агентство ТАСС разместило информацию об управляемой бомбе КАБ-250 – она предназначена для Су-57 и ее испытания находятся в завершающей стадии. Также стоит отметить сверхдальнюю гиперзвуковую ракету Р-37М с радиусом 400 км – она тоже войдет в комплекс вооружения, которым будет оснащен новый российский истребитель.

Су-57 должен поступить в войска в 2019 году

Первый серийный Су-57 должен поступить в войска уже в этом году. Стоит отметить, что установочная партия будет поступать в ВВС России с двигателями предыдущего поколения. Новые силовые установки еще находятся в разработке, и, по предварительной оценке, первые серийные машины с ними начнут приходить в войска в 2023 году.

Так называемый двигатель второго этапа, он же "изделие 30", разрабатывается Объединенной двигателестроительной корпорацией. Он должен обеспечить Су-57 сверхзвуковую бесфорсажную скорость. Двигатель был допущен к испытаниям в 2017 году.

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10 комментариев
№1
17.06.2019 02:02
Цитата, q
Наконец-то СМИ написали правду о Су-57:

...Большая часть номенклатуры находится лишь в начальной стадии разработки...
...Су-57 получат вооружение преимущественно прошлого поколения...
...работы над этими типами вооружения находятся в начальной стадии...
...На первых серийных истребителях полностью обновленного вооружения не будет...
...установочная партия будет поступать в ВВС России с двигателями предыдущего поколения...
То есть всё последнее время СМИ безбожно врали, что у России есть истребитель 5-го поколения. Такого истребителя у России однозначно нет. Есть безответственные заявления различного рода горлопанов, стремящихся выдать желаемое за действительное. У России также проблемы со стратегической,  военно-транспортной, морской и гражданской авиацией. Дореформировались...
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-2
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№2
17.06.2019 08:18
Цитата, vpkman сообщ. №1
Есть ПРОТОТИПЫ истребителя пятого поколения. Вы тут НИКОМУ Америку не открыли. Так что садитесь и успокойтесь.

Первые 12 машин это пред-серийные машины. Они ими всегда были и Изделие 30 будет только на двух последних. Сухой об этом заявлял сразу. Серийными их назвали те кто ничего не знает. Надо верить не болтовне СМИ а искать заявления разработчика о сроках, о том что готово а что нет. СМИ слушают не вдумываясь только наделёкие.
Ф-22 тоже приняли на вооружение без штатных ракет АМРААМ-Д и Сайдуиндер-Икс, и он ДО СИХ ПОР он не имеет полного набора систем наведения. Ракеты он ждал более 10 лет.
+2
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№3
17.06.2019 11:05
Вы подтвердили, что у России нет истребителя 5-го поколения, а есть только его ПРОТОТИП, который мусолят уже 30 лет. За это время этот самый прототип настолько устарел, что впору сдавать его в утиль, а не то что выпускать серийно. Не нужно растворять ФАКТ в пустопорожней болтовне о мелочах. Фактом в данном случае является то, что современного истребителя у России НЕТ, а у США ЕСТЬ, и в большом количестве.
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-2
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№4
17.06.2019 12:55
Цитата, vpkman сообщ. №3
Какие 30 лет? Хоть бы посмотрели на то когда был собран первый планер Т-50. КБ Сухого выйграла конкурс на создание Т-50 только в 2002.
Да у Амеров есть Ф-22. Их сделали 187 штук, да вот только из них боеспособны только 120. А из них где-то 40% вообще готова к бою по тревоге, то есть 50 машин. Учитывая их разнесённость по миру, они погоды не делают. Так что недалеко ушли, как оказалось. Пофигу что что-то там пятого поколения, если его мало и уже на него отреагировали асимметрично.
А Ф-35 тоже на стадии прототипа находится. Даром что более 300 построили. 100 первых так и останутся учебным пособием, если не больше. Многим надо модернизировать планер и системы до финальной версии которая до сих по не готова.
Современного истребителя нет? Су-30СМ, Су-34 и Су-35С не современные? Ну ну.
Я вас умаляю, прекратите врать.
0
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№5
17.06.2019 13:41
Цитата, Makc сообщ. №4
Я вас умаляю, прекратите врать.
Где он врет? Он про Су-57, а Вы про Ф-ы
0
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№6
17.06.2019 13:55
Цитата, gvinpin сообщ. №5
Врёт он там где говорит что планеру 30 лет, что он устарел и его надо списать в утиль. Первый полёт в 2010. Ему и 10 лет нет.
Он врёт что у России нет современных истребителей. Су-30СМ, Су-34 (истребитель-бомбардировщик параллелен Ф-15Е) и Су-35С вполне себе современные.
Пятое поколение у США не в большом количестве. Уже указал почему.

Как-то так.
+1
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№7
17.06.2019 15:26
Цитата, Makc сообщ. №6
Он врёт что у России нет современных истребителей.

Ну человек расстроился, бывает. Надо радоваться тому что есть. Меня куда больше изделие 30 волнует.  Это вообще чудо, что смогли истребитель 5 поколения в серию отправить, хоть и маленькую.
0
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№8
17.06.2019 18:31
Цитата, gvinpin сообщ. №7
Меня куда больше изделие 30 волнует
Так, в начале прошлого года сообщалось, что весь цикл летных испытаний может занять три года.
В дальнейшем, ориентировочно в середине двадцатых годов, новый двигатель станет стандартным для всех серийных Су-57.
+2
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№9
17.06.2019 19:44
Цитата, q
неуправляемых авиационных ракет, а также патронов для авиационных пушек
Да-а, отсутствие новых образцов данных  "высокотехнологичных" вооружений нанесет непоправимый ущерб боеспособности Су-57!
+1
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№10
17.06.2019 20:36
Цитата, beka1 сообщ. №9
Да-а, отсутствие новых образцов данных  "высокотехнологичных" вооружений нанесет непоправимый ущерб боеспособности Су-57!

И не говорите! Как же так, патроны для 30 мм пушки старые, ещё для истребителей 4-го поколения созданные. НАР старые (а как же "Бронебойщик"?). Как же теперь с морально устаревшими патронами и НАР на истребителе 5-го поколения воевать?

Вроде и не первое апреля, но когда читаешь что новость, что написанные на полном серьёзе комментарии к ней, начинаешь сомневаться, может какая временная аномалия и всё таки первое апреля?

К слову для 25 мм пушки F-35 новый патрон (точнее снаряд) создали, бронебойно-осколочный, без ВВ.

"Frangible Armour Piercing (FAP), (в ВВС США имеют маркировку PGU-48/B). Снаряды предназначены для уничтожения наземных и воздушных целей, в том числе бронированных. Внутри PGU-48/B находится вольфрамовый сердечник, который, проникая через препятствие, дробится на мелкие элементы, таким образом расширяя область поражения."

Я прямо представляю как с пушечными магазинами забитым этими PGU-48/B пилоты F-35 будут выходить в штурмовые атаки на талибов. Ничего что боекомплект бронебойный - а цель, живая сила. А кому сейчас легко?
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