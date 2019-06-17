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17.06.2019
ТАСС

Страны Азии выразили обеспокоенность перспективами вывода гонки вооружений в космос

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Участники саммита СВМДА приняли к сведению проект договора о предотвращения размещения оружия в космическом пространстве

ДУШАНБЕ, 15 июня. /ТАСС/. Страны - члены Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), объединяющего 27 государств, занимающих 90% территории азиатского континента, выразили обеспокоенность перспективами вывода оружия и гонки вооружений в космическое пространство. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам саммита СВМДА в Душанбе в субботу.

"Мы отмечаем обеспокоенность по поводу оружия и гонки вооружений в космическом пространстве. Мы признаем, что переговоры по заключению международного соглашения или соглашений по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве остаются важной повесткой Конференции по разоружению", - говорится в тексте декларации.

Участники саммита приняли к сведению проект договора о предотвращения размещения оружия в космическом пространстве и угрозе или использования силы против объектов космического пространства, представленного КНР и РФ в 2008 году, а также обновленной его версии в 2014 году. "Мы вновь заявляем, что Конференция по разоружению, в качестве единственного многостороннего форума для ведения переговоров по разоружению, играет первостепенную роль в переговорах о многостороннем соглашении или соглашениях о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве во всех ее аспектах, в зависимости от обстоятельств", - отмечается в декларации. Участники саммита приветствуют обсуждение дальнейших практических мер, направленных на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве, проведенных группой правительственных экспертов ООН в 2018-2019 годах, которой поручено рассмотреть и внести рекомендации по существенным элементам международного юридически обязывающего инструмента в этом направлении.

Участники саммита подтвердили, что распространение химического и биологического оружия, а также средств их доставки представляют угрозу международному миру и безопасности, призвав страны-участницы СВМДА выполнить свои обязательства в сфере разоружения и нераспространения. "Жизненно важно предотвратить попытки террористических и криминальных групп получить доступ к химическому, биологическому и радиологическому оружиям, средствам их доставки и соответствующим материалам. Должны быть поддержаны многосторонние усилия по снижению данной угрозы", - говорится в тексте декларации.

Страны СВМДА, которые являются участниками Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления биологического и токсилогического оружия и об их уничтожении, подтвердили свою приверженность укреплению данной Конвенции. "Мы принимаем к сведению инициативы многосторонних переговоров по разработке международной конвенции о пресечении актов химического и биологического терроризма", - говорится в документе.

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