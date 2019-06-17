Войти
17.06.2019
Интерфакс-АВН

Токаев предлагает трансформировать СВМДА в полноценную региональную организацию по безопасности

875
1
-1
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев.
Источник изображения: kursiv.kz

Душанбе. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Настало время для преобразования Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в полноценную региональную организацию, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"СВМДА должно представлять и отстаивать свои интересы на глобальном уровне, для этого нам необходима его пошаговая, постепенная трансформация в полноценную региональную организацию", - сказал Токаев, выступая на саммите СВМДА в Душанбе.

Он напомнил, что инициатива по преобразованию СВМДА в Организацию по безопасности и развитию Азии была предложена первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым еще в 2014 году.

"За прошедшее время это предложение поддержали большинство участников Совещания. Полагаем, что для институционального становления СВМДА созданы все необходимые условия, разработана правовая база, работают постоянно действующие структуры", - отметила Токаев.

Вместе с тем он добавил, что "у нас нет желания забегать вперед, мы настроены на продолжение консультаций в рамках СВМДА".

Как подчеркнул президент Казахстана, "качественная эволюция СВМДА будет способствовать синхронизации процессов обеспечения безопасности на евразийском континенте".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Похожие новости
18.11.2013
В Астане состоялось четвертое заседание казахстанско-белорусской подкомиссии по ВТС
11.11.2013
В Астане на заседании белорусско-казахстанской подкомиссии по ВТС будут рассмотрены перспективные проекты
25.10.2013
Казахстан увеличил заказ на транспортники C-295
15.10.2013
После проведения капремонта МЧС Казахстана приняло в эксплуатацию два вертолета Ми-26 – KZinform
02.10.2013
Полигон ракетчиков в Казахстане вооружился «Саженями»
25.09.2013
Министры обороны Казахстан и Турции обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества
1 комментарий
№1
17.06.2019 10:09
Платить за все,или нести основную массу расходов должна конечно Россия...А что Россия получит взамен ? В случае нападения на Россию ни одна страна бывшего СССР на стороне России воевать не станет,так как свою независимость эти страны строили и продолжают строить на антироссийской риторике ...Вывод очевиден - России нужно укреплять собственную армию,а не тратить деньги на вечно голодных не благодарных соседей,которые всегда готовы предать...
-1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.06 23:07
  • 15
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 17.06 22:11
  • 4
Страсти в украинском военном руководстве
  • 17.06 20:41
  • 3
Болтон утверждает, что Мадуро в мае заключил с РФ оборонный контракт на $209 млн
  • 17.06 20:36
  • 10
На первых серийных Су-57 полностью обновлённого вооружения не будет
  • 17.06 20:35
  • 1
Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ
  • 17.06 20:23
  • 105
Главный урок катастрофы "Суперджета"
  • 17.06 19:47
  • 7
Разработчик назвал сроки испытаний нового поколения бронеавтомобилей "Тигр"
  • 17.06 19:33
  • 101
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 17.06 19:25
  • 29
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 17.06 19:00
  • 48
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 17.06 18:58
  • 3
Правительство одобрило проект о регулировании госслужбы казачества
  • 17.06 18:15
  • 20
Нужны ли России новые авианосцы
  • 17.06 17:43
  • 9
Asia Times (Гонконг): Россия — по-прежнему слабейшая из сверхдержав
  • 17.06 17:23
  • 4
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 17.06 17:14
  • 92
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия