Токаев предлагает трансформировать СВМДА в полноценную региональную организацию по безопасности

Душанбе. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Настало время для преобразования Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в полноценную региональную организацию, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"СВМДА должно представлять и отстаивать свои интересы на глобальном уровне, для этого нам необходима его пошаговая, постепенная трансформация в полноценную региональную организацию", - сказал Токаев, выступая на саммите СВМДА в Душанбе.

Он напомнил, что инициатива по преобразованию СВМДА в Организацию по безопасности и развитию Азии была предложена первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым еще в 2014 году.

"За прошедшее время это предложение поддержали большинство участников Совещания. Полагаем, что для институционального становления СВМДА созданы все необходимые условия, разработана правовая база, работают постоянно действующие структуры", - отметила Токаев.

Вместе с тем он добавил, что "у нас нет желания забегать вперед, мы настроены на продолжение консультаций в рамках СВМДА".

Как подчеркнул президент Казахстана, "качественная эволюция СВМДА будет способствовать синхронизации процессов обеспечения безопасности на евразийском континенте".