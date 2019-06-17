Ситуация в Корее должна быть урегулирована мирным путем - Путин

Душанбе. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Альтернативы дипломатическому урегулированию ситуации на Корейском полуострове нет, заявил президент РФ Владимир Путин, призвав государства, входящие в СВМДА, способствовать усилиям по снижению напряженности в регионе.

"Что касается ситуации на Корейском полуострове, то здесь нет и не может быть альтернативы мирному дипломатическому пути. Этот подход лег в основу разработанной в 2015 году нашей совместно с КНР инициативы - "дорожной карты урегулирования", - сказал Путин, выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит в Душанбе.