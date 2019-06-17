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17.06.2019
Интерфакс-АВН

Диалог между КНДР и США нужно продолжать, считают в Сеуле

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Показ запуска ракеты КНДР
Показ запуска ракеты КНДР в новостном сюжете южнокорейского ТВ на железнодорожной станции в Сеуле, Южная Корея, 21 мая 2017 года.
Источник изображения: Ahn Young-joon/AP

Душанбе. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Южная Корея рассчитывает на возобновление переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном, и для этого Сеул продолжает диалог с КНДР без всяких формальностей, заявляют в МИД Республики Корея.

"Самое важное - продолжать диалог с тем, чтобы мирный процесс на Корейском полуострове шел непрерывно", - сказал посол по вопросам международной безопасности и спец советник министра иностранных дел Южной Кореи Гон Ким на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Он подчеркнул, что, благодаря диалогу, необходимо добиться прогресса и сократить разногласия.

"Вашингтон и Пхеньян открыли дверь к диалогу. И мы надеемся, что наши переговоры возобновятся. Для того, чтобы эти переговоры возобновились, мое правительство продолжает вести диалог с правительством Северной Кореи, не ограничиваясь никакими формальностями", - сказал представитель МИД Южной Кореи.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
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