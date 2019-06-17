Индия создаёт военное агентство космических исследований

Индийские вооружённые силы увеличивают свой космический потенциал. 13 июня портал defensenews.com сообщил о том, что правительство Индии одобрило создание Организации оборонных космических исследований (Defence Space Research Organisation, DSRO).

В полную силу DSRO может начать работать уже до конца текущего года. Новое подразделение будет подчиняться Оборонному космическому агентству (Defence Space Agency, DSA), организованному в апреле текущего года, а его ключевой задачей станет техническая и исследовательская поддержка DSA.

Пуск индийской ракеты-носителя. Источник изображения: defensenews.com

DSRO возглавит старший научный сотрудник, который будет руководить группой других учёных. Организация также будет отвечать за поиск и внедрение оборонных разработок для всего спектра космических технологий Индии. В Минобороны Индии указывают, что создание новых космических организаций направлено "на разработку многопланового подхода к использованию космического пространства в стратегических целях".

В марте Индия успешно испытала оружие класса "земля-космос". С помощью ракеты PDV (Prithvi defence vehicle) индийские вооружённые силы уничтожили спутник на низкой околоземной орбите.