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17.06.2019
WarSpot

Индия создаёт военное агентство космических исследований

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Индийские вооружённые силы увеличивают свой космический потенциал. 13 июня портал defensenews.com сообщил о том, что правительство Индии одобрило создание Организации оборонных космических исследований (Defence Space Research Organisation, DSRO).

В полную силу DSRO может начать работать уже до конца текущего года. Новое подразделение будет подчиняться Оборонному космическому агентству (Defence Space Agency, DSA), организованному в апреле текущего года, а его ключевой задачей станет техническая и исследовательская поддержка DSA.

Пуск индийской ракеты-носителя.

Источник изображения: defensenews.com

DSRO возглавит старший научный сотрудник, который будет руководить группой других учёных. Организация также будет отвечать за поиск и внедрение оборонных разработок для всего спектра космических технологий Индии. В Минобороны Индии указывают, что создание новых космических организаций направлено "на разработку многопланового подхода к использованию космического пространства в стратегических целях".

В марте Индия успешно испытала оружие класса "земля-космос". С помощью ракеты PDV (Prithvi defence vehicle) индийские вооружённые силы уничтожили спутник на низкой околоземной орбите.

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Страны
Индия
Продукция
PDV
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