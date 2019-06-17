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17.06.2019
ТАСС

Замглавы Минобороны вручил лейтенантские погоны выпускникам Военного университета

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Андрей Картаполов
Андрей Картаполов.
Источник изображения: vpk-news.ru

Как сообщили в военном ведомстве, в 2019 году выпускниками вуза стали 649 человек

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС России генерал-полковник Андрей Картаполов принял участие в церемонии выпуска офицеров Военного университета Минобороны РФ. Об этом сообщил в субботу департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

"В этом году в строю выпускников 649 молодых лейтенантов", - отмечается в сообщении.

"Это особенный выпуск, выпуск в год 100-летия кузницы офицерских кадров", - сказал, выступая на церемонии, Картаполов.

Военный университет является многопрофильным многоуровневым учебным заведением, ведущим учебно-методическим и научным центром Вооруженных сил РФ. Там осуществляется подготовка специалистов высшей квалификации гуманитарного, финансово-экономического, юридического, филологического и военно-дирижерского профилей подготовки. Наиболее известные выпускники университета - военные переводчики, прошедшие через все войны и вооруженные конфликты новейшей истории. В нем готовятся специалисты для ВС РФ, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и других силовых ведомств России, а также для армий 26 стран.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Росгвардия
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