Новейший бронеавтомобиль "Тигр Next" впервые попал в кадр

Международный военно-технический форум "Армия" снова становится площадкой, на которой презентуются образцы новой техники для Вооружённых сил. Форум "Армия-2019" привлёк к себе внимание уже тем, что на нём впервые "приоткрыт" внешний вид бронированного автомобиля 4х4 "Тигр Next" (АМН-2).

Источник изображения: topwar.ru

Полностью новейший российский бронеавтомобиль на данный момент не показан. Однако определённые его части можно увидеть из-под приподнятого брезента.

Можно увидеть переднюю часть новейшего "Тигра Next" со светодиодными фарами. У бронемашины имеется буксировочное приспособление. Фары в районе бампера отсутствуют ввиду того, что при эксплуатации этой машины у таких фар попросту не было бы никаких шансов остаться целыми без применения бронестекла или дополнительных решётчатых экранов.

Источник изображения: topwar.ru

Решётка радиатора бронеавтомобиля имеет трапецевидную форму с меньшим основанием внизу.

Сбоку видны металлические "подножки" для облегчения попадания внутрь "Тигра Next".

По некоторым данным, новейшая версия "Тигра" получила повышенную грузоподъёмность - теперь она составляет до 1,6 т. Также бронемашины обзавелась дизельным двигателем с большей в сравнении с предшественниками мощностью. Противоминная защита, как утверждает производитель, способна выдержать подрыв заряда до 6 кг в тротиловом эквиваленте. Военный автомобиль оснащён системами очистки и кондиционирования воздуха.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Бронемашина предназначена для перевозки как личного состава, так и подходящих по габаритам специальных грузов.

Ранее на "ВО" обсуждалась тема о том, почему при наличии современных бронемашин в ВС РФ российские офицеры в Сирии подвергают себя опасности, зачастую перемещаясь на незащищённых УАЗах.