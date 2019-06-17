"Уничтожитель Су-35" выбыл из конкурса на истребитель для ВВС Швейцарии
Истребитель Gripen, который назвался одним из наиболее перспективных участников швейцарского конкурса на закупку нового истребителя выбыл из гонки. Saab вежливо "попросили уйти".
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Истребитель Gripen, недавно названный "уничтожителем Су-35", выбыл из конкурса на перспективный истребитель для ВВС Швейцарии. Шведская компания Saab, производитель самолета, опубликовала з на своем сайте заявление о том, что Gripen не будет принимать в летных демонстрационных испытаниях самолета, запланированных на 24-28 июня в Пайерне, Швейцария. На них шведы планировали представить свой перспективный разрекламированный истребитель Gripen E, а также более старый, но уже строевой вариант "С".
По данным компании, решение было принято после того, как Швейцарское агентство по закупкам "официально рекомендовало" Saab остаться дома.
Причина в том, что летные испытания были предназначены для оценки только тех самолетов, которые будут готовы к эксплуатации в 2019 году.
- говорится в заявлении.
Saab, в свою очредь, пытается доказать, что Швейцария была в курсе о ходе работ по модели Gripen E.
Наш истребитель встанет в строй за несколько лет до запланированных поставок и будет соответствовать всем установленным критериям.
- утверждают в компании.
Их осталось четверо
Как уже писало "Военное обозрение", на момент старта конкурса в нем принимало участие пять компаний-производителей. Вероятность того, что самолет потерпит неудачу в одной или нескольких из семи тестовых миссий, стала очевидной вскоре после запуска подготовительного этапа. Об этом изданию Defense News сообщил источник в Швейцарском агентстве по закупкам. С точки зрения швейцарцев, просьба, обращенная к Saab, стала спасательным кругом для шведов, позволившим производителю Gripen сохранить лицо.
На данный момент претендентами на победу остаются 4 самолета - F-18 Super Hornet, Eurofighter, Rafale и F-35A.
Швейцарцы не раскрыли, по каким именно показателям шведский истребитель отставал от конкурентов, отметив лишь, что от всех самолетов, участвующих в конкурсе, требуется предъявить высочайший уровень технической готовности.
Швейцарская демократия: покупка самолета только через референдум
Исключение из конкурса означает, что "Грипен" второй раз за последние годы терпит поражение на швейцарском поле. В 2014 году закупка самолета JAS 39 Gripen была вынесена на референдум: швейцарская модель демократии предполагает их проведение по любым принципиально важным для страны запросам. Население тогда проголосовало против: свое "нет" шведскому самолету сказали 53,4% граждан Швейцарии.
Опасаясь повторения ситуации, швейцарские чиновники на следующий подобный референдум, который должен утвердить закупку истребителей на сумму в 6 миллиардов долларов, собираются выставить лишь общее предложение, оставив выбор модели истребителя правительственным аналитикам.
6 февраля главнокомандующий военно-воздушными силами Швеции генерал-майор Матс Хельгессон заявил, что новая модель Gripen, JAS 39E, создана чтобы уничтожать истребители марки "Сухой". Слова шведского генерала вызвали многочисленные споры.
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