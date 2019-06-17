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17.06.2019
Военное обозрение

Названы города и сроки первого в России применения коммерческих сетей 5G

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Стало известно о тех городах Российской Федерации, на территории которых будет впервые в России запущена услуга по коммерческому использованию сетей формата 5G. Список таких городов представил заместитель председателя правительства России Максим Акимов на проходящем в китайском Харбине VI российско-китайском "Экспо".

Источник изображения: depositphotos.com

По словам Максима Акимова, такими городами в России станут Москва, Санкт-Петербург и Казань. Чиновник отметил, что именно в этих городах созданы так называемые пилотные зоны для реализации проекта 5G.

Акимов также сообщил и примерное время, в течение которого коммерческое использование сетей 5G в пилотных зонах будет внедрено. По его словам, вопросы с соответствующими диапазонами радиочастот будут решены к 2021 году.

Максим Акимов отмечает, что на данный момент ведутся поиски компромисса по частотам с силовыми структурами.

Также российский чиновник добавил, что ведётся диалог с китайскими поставщиками соответствующего оборудования для реализации проекта сетей 5G.

Напомним, что одним из мировых лидеров в области технологий 5G является китайская компания Huawei. За свой прогресс в этой области она оказалась под давлением американских экономических и технических санкций.

Первой страной мира, в которой в локальном коммерческом масштабе используется сеть 5G, стала Республика Корея.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Южная Корея
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