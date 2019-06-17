Войти
17.06.2019
ТАСС

NASA потребуются дополнительно $20-30 млрд для реализации лунной программы

716
0
0
Директор NASA Джим Брайденстайн
Директор NASA Джим Брайденстайн.
Источник изображения: © Joel Kowsky via AP

Директор агентства Джеймс Брайденстайн отметил, что эти средства будут распределяться в течение пяти лет

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) оценивает в $20-30 млрд дополнительные расходы на реализацию проекта "Артемида", предусматривающего высадку астронавтов на Луне к 2024 году. Об этом сообщил в четверг телекомпании CNN директор NASA Джеймс Брайденстайн.

"На всю программу, включая присутствие на Луне, мы ориентируемся [на сумму] между $20 млрд и $30 млрд", - информировал он, подтвердив, что названная им сумма не включает уже выделенные ассигнования на разработку космического корабля Orion, которому предстоит без экипажа на борту сделать виток вокруг естественного спутника Земли и вернуться на земную поверхность в следующем году. "Да, это будут $20-30 млрд сверх обычного бюджета NASA, которые, естественно, будут распределяться в течение пяти лет", - сказал директор космического ведомства США.

По его словам, NASA в настоящее время обговаривает дополнительные расходы с администрацией президента США Дональда Трампа. "Как только мы достигнем общего понимания в администрации, то, естественно, пойдем на [Капитолийский] холм, чтобы члены нашего Конгресса заинтересовались и захотели поддержать наши усилия", - добавил Брайденстайн.

NASA в пятницу изложило свои прикидки максимального объема отдельно взятого контракта в рамках "Артемиды". Данный показатель в предварительном порядке зафиксирован на отметке $7 млрд в течение 15 лет. Космическое ведомство США планирует провести 26 июня в штате Флорида консультации с целью ответить на вопросы представителей компаний, заинтересованных в получении права участвовать в реализации проекта освоения Луны.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства ранее назвало три компании, которым предстоит доставить научную и технологическую аппаратуру на Луну к лету 2021 года. Речь идет о подготовительном этапе "Артемиды", ставящей своей целью обеспечить высадку американских астронавтов на естественный спутник Земли к 2024 году.

Возвращение на Луну

NASA ранее объявило о том, что новая программа высадки астронавтов на Луну называется "Артемида". Президент США Дональд Трамп принял решение выделить в бюджет NASA дополнительно $1,6 млрд на освоение Луны и Марса. Администрация США приняла решение начать подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне и использовать эту программу в качестве важного шага для организации путешествий в дальний космос, в первую очередь на Марс.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Orion КК
Компании
NASA
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Луна
Марс
Похожие новости
02.04.2019
Как до Луны: США анонсировали масштабную космическую программу
15.11.2018
Новая космическая гонка: Трамп против Китая и России (American Thinker, США)
03.11.2017
Кандидат на пост главы NASA обозначил главные задачи космического ведомства США
09.10.2017
NASA через два года получит транспортную систему для исследований Луны
19.06.2017
NASA отказалось от проекта доставки астероида на орбиту вокруг Луны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.06 23:07
  • 15
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 17.06 22:11
  • 4
Страсти в украинском военном руководстве
  • 17.06 20:41
  • 3
Болтон утверждает, что Мадуро в мае заключил с РФ оборонный контракт на $209 млн
  • 17.06 20:36
  • 10
На первых серийных Су-57 полностью обновлённого вооружения не будет
  • 17.06 20:35
  • 1
Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ
  • 17.06 20:23
  • 105
Главный урок катастрофы "Суперджета"
  • 17.06 19:47
  • 7
Разработчик назвал сроки испытаний нового поколения бронеавтомобилей "Тигр"
  • 17.06 19:33
  • 101
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 17.06 19:25
  • 29
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 17.06 19:00
  • 48
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 17.06 18:58
  • 3
Правительство одобрило проект о регулировании госслужбы казачества
  • 17.06 18:15
  • 20
Нужны ли России новые авианосцы
  • 17.06 17:43
  • 9
Asia Times (Гонконг): Россия — по-прежнему слабейшая из сверхдержав
  • 17.06 17:23
  • 4
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 17.06 17:14
  • 92
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия