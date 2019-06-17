NASA потребуются дополнительно $20-30 млрд для реализации лунной программы

Директор агентства Джеймс Брайденстайн отметил, что эти средства будут распределяться в течение пяти лет

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) оценивает в $20-30 млрд дополнительные расходы на реализацию проекта "Артемида", предусматривающего высадку астронавтов на Луне к 2024 году. Об этом сообщил в четверг телекомпании CNN директор NASA Джеймс Брайденстайн.

"На всю программу, включая присутствие на Луне, мы ориентируемся [на сумму] между $20 млрд и $30 млрд", - информировал он, подтвердив, что названная им сумма не включает уже выделенные ассигнования на разработку космического корабля Orion, которому предстоит без экипажа на борту сделать виток вокруг естественного спутника Земли и вернуться на земную поверхность в следующем году. "Да, это будут $20-30 млрд сверх обычного бюджета NASA, которые, естественно, будут распределяться в течение пяти лет", - сказал директор космического ведомства США.

По его словам, NASA в настоящее время обговаривает дополнительные расходы с администрацией президента США Дональда Трампа. "Как только мы достигнем общего понимания в администрации, то, естественно, пойдем на [Капитолийский] холм, чтобы члены нашего Конгресса заинтересовались и захотели поддержать наши усилия", - добавил Брайденстайн.

NASA в пятницу изложило свои прикидки максимального объема отдельно взятого контракта в рамках "Артемиды". Данный показатель в предварительном порядке зафиксирован на отметке $7 млрд в течение 15 лет. Космическое ведомство США планирует провести 26 июня в штате Флорида консультации с целью ответить на вопросы представителей компаний, заинтересованных в получении права участвовать в реализации проекта освоения Луны.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства ранее назвало три компании, которым предстоит доставить научную и технологическую аппаратуру на Луну к лету 2021 года. Речь идет о подготовительном этапе "Артемиды", ставящей своей целью обеспечить высадку американских астронавтов на естественный спутник Земли к 2024 году.

Возвращение на Луну

NASA ранее объявило о том, что новая программа высадки астронавтов на Луну называется "Артемида". Президент США Дональд Трамп принял решение выделить в бюджет NASA дополнительно $1,6 млрд на освоение Луны и Марса. Администрация США приняла решение начать подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне и использовать эту программу в качестве важного шага для организации путешествий в дальний космос, в первую очередь на Марс.