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17.06.2019
Военно-промышленный курьер

США идут с войной на Украину

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Чего недоговаривает информированный американский политолог

Прямой вооруженный конфликт между США и Россией может состояться на территории Украины, полагает профессор Колумбийского университета Роберт Легволд. Он заявил об этом в интервью влиятельному британскому изданию. 

Выскажи подобное кто-либо менее авторитетный, можно было бы отмахнуться – мало ли что болтают, война России и США ведет к мировой катастрофе. Тем более в Европе. Однако профессор Легволд очень информированный и авторитетный человек. Заслуженный профессор кафедры политологии Колумбийского университета, директор Евроатлантической инициативы в области безопасности. Такой человек знает что говорит. Его оценки всегда имеют серьезные основания. 

Возможность ограниченной войны между Россией и США давно обсуждается американскими военными экспертами, в том числе в открытой печати. Специалисты США делают ставку на разгром ограниченной группировки российских ВС на территории третьей страны и провоцирования за счет этого с учетом экономических санкций и информационной войны революции в нашей стране, подобно тому, как это произошло в 1905-м. Кстати именно связи между поражением России в войне с Японией и Первой русской революцией за океаном уделяется большое внимание.

“Куда выгоднее ударить в районе, удаленном от России, война в котором не вызовет позитивного отклика общества”

В американской элите уже сложилось мнение о возможности ограниченной войны с Россией. Однако почему именно на Украине может быть начат такой конфликт. Ведь с военно-стратегической точки зрения это не самый лучший для США вариант. Россия имеет в этом регионе развитую военную и коммуникационную инфраструктуру. Предприятия ОПК, базы хранения вооружения и боевой техники, мобресурсы – все рядом с ТВД. Помешать обеспечивать наши войска всем необходимым американцам будет весьма проблематично. Добавим моральные стимулы – "враг на родной земле" (активной частью российского общества Украина рассматривается как неотъемлемая часть Русского мира), и вопрос о разгроме нашей группировки в ограниченном конфликте становится весьма сомнительным. Куда выгоднее ударить в районе, удаленном от России, война в котором определенно не вызовет позитивного отклика общества.

Тем не менее, профессор Легволд обращает внимание именно на Украину. На мой взгляд, причина проста: американские элиты делают ставку на гибридную войну. И когда сложатся благоприятные условия для вторжения на нашу территорию, США могут спровоцировать ограниченный российско-американский конфликт на Украине, чтобы, нанеся в нем поражение нашим войскам, вторгнуться на территорию собственно России уже оккупационным контингентом НАТО. При этом первым эшелоном выступят ВСУ. По всей видимости украинские нацисты к такому развитию ситуации готовятся основательно во всех отношениях, не стесняясь объявлять о том, что они собираются делать в России, когда возьмут Москву.

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер",

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Великобритания
Колумбия
Россия
США
Украина
Япония
Проекты
NATO
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