Глава Чечни выступает за уничтожение очага терроризма в сирийском Идлибе

Грозный. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о поддержке действий войск президента Сирии Башара Асада при поддержке ВКС России против террористов в Идлибе.

"Считаю, что в вопросе вооруженной борьбы с терроризмом недопустимы перерывы и передышки. В Сирии нашими Воздушно-космическими силами нанесен сокрушительный удар по иблисскому государству, порожденному с целью свержения режима Асада, расчленения государства, вовлечения стран региона в продолжительные военные конфликты, способные в любой момент принять глобальный характер", - сказал глава Чечни в интервью "Интерфаксу".

Он обвинил страны Запада в том, что их политика затягивает процесс уничтожения террористов в Идлибе. "Когда появилась реальная возможность полностью ликвидировать очаги терроризма, ведущие страны Запада начали вести разговоры о каких-то "умеренных" группировках в Идлибе. Эта возня замедлила процесс уничтожения терроризма и его материальной базы", - сказал Кадыров.

По его словам, "до сих пор в Идлибе находятся тысячи террористов, которые систематически обстреливают территорию дислокации российского аэродрома Хмеймим и других объектов".

Как подчеркнул Р.Кадыров, "мы на примере борьбы с терроризмом в Чечне помним, как западные политики... постоянно делали заявления, дающие террористам надежду на помощь и поддержку извне. Даже звучали призывы расчленить Чечню на две части, узаконив за террористами горную Чечню".

"Любой очаг терроризма должен быть незамедлительно уничтожен, иначе последствия действий террористов в любой точке земного шара невозможно предсказать", - считает он.

Отвечая на вопрос об участии военнослужащих из Чечни в миротворческих операциях в освобожденных районах Сирии и потерях в ходе этой миссии, Р.Кадыров сообщил, что за все время погиб один чеченский военный.