Войти
17.06.2019
Интерфакс-АВН

Глава Чечни выступает за уничтожение очага терроризма в сирийском Идлибе

509
0
+2
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров.
Источник изображения: © РИА Новости / Саид Царнаев

Грозный. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о поддержке действий войск президента Сирии Башара Асада при поддержке ВКС России против террористов в Идлибе.

"Считаю, что в вопросе вооруженной борьбы с терроризмом недопустимы перерывы и передышки. В Сирии нашими Воздушно-космическими силами нанесен сокрушительный удар по иблисскому государству, порожденному с целью свержения режима Асада, расчленения государства, вовлечения стран региона в продолжительные военные конфликты, способные в любой момент принять глобальный характер", - сказал глава Чечни в интервью "Интерфаксу".

Он обвинил страны Запада в том, что их политика затягивает процесс уничтожения террористов в Идлибе. "Когда появилась реальная возможность полностью ликвидировать очаги терроризма, ведущие страны Запада начали вести разговоры о каких-то "умеренных" группировках в Идлибе. Эта возня замедлила процесс уничтожения терроризма и его материальной базы", - сказал Кадыров.

По его словам, "до сих пор в Идлибе находятся тысячи террористов, которые систематически обстреливают территорию дислокации российского аэродрома Хмеймим и других объектов".

Как подчеркнул Р.Кадыров, "мы на примере борьбы с терроризмом в Чечне помним, как западные политики... постоянно делали заявления, дающие террористам надежду на помощь и поддержку извне. Даже звучали призывы расчленить Чечню на две части, узаконив за террористами горную Чечню".

"Любой очаг терроризма должен быть незамедлительно уничтожен, иначе последствия действий террористов в любой точке земного шара невозможно предсказать", - считает он.

Отвечая на вопрос об участии военнослужащих из Чечни в миротворческих операциях в освобожденных районах Сирии и потерях в ходе этой миссии, Р.Кадыров сообщил, что за все время погиб один чеченский военный.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Персоны
Башар Асад
Рамзан Кадыров
Похожие новости
23.10.2017
Сирия Кремлю не по карману (Новое время страны, Украина)
19.09.2017
Бравада Москвы и отступающее ИГИЛ как выражение изменения баланса сил в Сирии (The Guardian, Великобритания)
13.02.2017
Кадыров назвал задачи отправленных в Сирию чеченских военных
29.10.2015
Вице-губернатор: операция ВКС в Сирии вызвала рост интереса к Су-34
09.10.2015
Генштаб Сирии: авиаудары РФ подорвали боевые возможности террористов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.06 23:07
  • 15
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 17.06 22:11
  • 4
Страсти в украинском военном руководстве
  • 17.06 20:41
  • 3
Болтон утверждает, что Мадуро в мае заключил с РФ оборонный контракт на $209 млн
  • 17.06 20:36
  • 10
На первых серийных Су-57 полностью обновлённого вооружения не будет
  • 17.06 20:35
  • 1
Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ
  • 17.06 20:23
  • 105
Главный урок катастрофы "Суперджета"
  • 17.06 19:47
  • 7
Разработчик назвал сроки испытаний нового поколения бронеавтомобилей "Тигр"
  • 17.06 19:33
  • 101
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 17.06 19:25
  • 29
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 17.06 19:00
  • 48
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 17.06 18:58
  • 3
Правительство одобрило проект о регулировании госслужбы казачества
  • 17.06 18:15
  • 20
Нужны ли России новые авианосцы
  • 17.06 17:43
  • 9
Asia Times (Гонконг): Россия — по-прежнему слабейшая из сверхдержав
  • 17.06 17:23
  • 4
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 17.06 17:14
  • 92
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия