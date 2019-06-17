Войти
17.06.2019
Известия.ru

В России испытали подводного робота "Клавесин"

750
0
+6
Источник изображения: Фото: ckb-rubin.ru

Подводный робот "Клавесин-2Р-ПМ" успешно прошел испытания конструкторских решений устройства, а также используемых при его функционировании алгоритмов. Тестирование проводило Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ) "Рубин".

Как пишет в субботу, 15 июня, "Газета.ру", испытания прошли еще в 2018 году, однако известно о них стало только сейчас, после публикации годового отчета предприятия. Отмечается, что специалисты подтвердили правильность решений, заложенных в комплекс, а также основные принципы его функционирования.

4 июня стало известно, что войска противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) России успешно провели испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Проекты
Робот
Похожие новости
15.09.2017
Россия предложила Казахстану совместно разрабатывать ключевые технологии для цифровой трансформации
13.06.2017
Михаил Матвиевский: "Неукротимая мощь огня"
06.09.2016
"Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
01.06.2016
"Калашников" покажет в Астане свои беспилотники
11.04.2016
Сергей Когогин о деофшоризации: «100-процентный вывод акций в Россию вряд ли возможен»
26.10.2015
Выставка «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2015» состоялась
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.06 23:22
  • 11
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 17.06 23:07
  • 15
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 17.06 22:11
  • 4
Страсти в украинском военном руководстве
  • 17.06 20:41
  • 3
Болтон утверждает, что Мадуро в мае заключил с РФ оборонный контракт на $209 млн
  • 17.06 20:36
  • 10
На первых серийных Су-57 полностью обновлённого вооружения не будет
  • 17.06 20:35
  • 1
Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ
  • 17.06 20:23
  • 105
Главный урок катастрофы "Суперджета"
  • 17.06 19:47
  • 7
Разработчик назвал сроки испытаний нового поколения бронеавтомобилей "Тигр"
  • 17.06 19:33
  • 101
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 17.06 19:25
  • 29
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 17.06 19:00
  • 48
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 17.06 18:58
  • 3
Правительство одобрило проект о регулировании госслужбы казачества
  • 17.06 18:15
  • 20
Нужны ли России новые авианосцы
  • 17.06 17:43
  • 9
Asia Times (Гонконг): Россия — по-прежнему слабейшая из сверхдержав
  • 17.06 17:23
  • 4
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты