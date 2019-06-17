В России испытали подводного робота "Клавесин"

Подводный робот "Клавесин-2Р-ПМ" успешно прошел испытания конструкторских решений устройства, а также используемых при его функционировании алгоритмов. Тестирование проводило Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ) "Рубин".

Как пишет в субботу, 15 июня, "Газета.ру", испытания прошли еще в 2018 году, однако известно о них стало только сейчас, после публикации годового отчета предприятия. Отмечается, что специалисты подтвердили правильность решений, заложенных в комплекс, а также основные принципы его функционирования.

4 июня стало известно, что войска противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) России успешно провели испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.