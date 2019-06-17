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17.06.2019
ТАСС

Корабли Тихоокеанского флота вернулись из дальнего похода, посетив три страны

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БПК Адмирал Виноградов во время первого дня визита группы кораблей российского тихоокеанского флота в Таиланд
БПК Адмирал Виноградов во время первого дня визита группы кораблей российского тихоокеанского флота в Таиланд.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Беленький

Отряд боевых кораблей выполнял задачи в дальней морской зоне с апреля

ТАСС, 15 июня. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулся во Владивосток, посетив Филиппины, Вьетнам и Китай. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

"Сегодня отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Виноградов", "Адмирал Трибуц" и среднего морского танкера "Иркут" вернулись во Владивосток после выполнения задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в распространенном релизе.

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота выполнял задачи в дальней морской зоне с апреля, корабли совершили заходы в порты Филиппин, Вьетнама и Китая, приняли участие в международном российско-китайском военно-морском учении "Морское взаимодействие-2019".

Сообщается, что корабли вернулись из дальнего похода технически исправными и готовыми после пополнения необходимых запасов действовать по предназначению.

В главной базе Тихоокеанского флота по случаю возвращения кораблей прошел торжественный ритуал встречи отряда, в котором принял участие заместитель командующего Тихоокеанским флотом контр-адмирал Денис Березовский. Он поздравил экипажи с успешным выполнением поставленных задач. По традиции морякам вручили жареных поросят. На торжественном митинге, посвященном встрече кораблей из похода, присутствовали представители ветеранских, общественных организаций, родные и близкие моряков. Церемония встречи завершилась общим прохождением военнослужащих соединения надводных кораблей ТОФ.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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