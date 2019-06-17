Об актуальности размещения авиационной пушки на "стелс"-истребителе F-35

На днях Пентагон опубликовал очередной доклад о выявленных проблемах на истребителях пятого поколения F-35. Среди многочисленных проблемных нюансов внимание на себя обратил следующий: при стрельбе из авиационной 4-ствольной 25-мм пушечной установки GAU-22/A возникает вибрация, которая передаётся как на кресло пилота, так и на панель приборов, внося определённые "коррективы" в показания датчиков.

Источник изображения: topwar.ru

Речь идёт о проблеме на версии американского истребителя F-35A. Пушечная установка в этом варианте располагается внутри самолёта – на некотором расстоянии позади одного из воздухозаборников.

После публикации стал обсуждаться вопрос, насколько вообще актуально размещение и использование обычных авиационных пушек на самолёте, который изначально позиционируется как "невидимка" - самолёт, который может "вскрывать" ПВО противника без вхождения в зону поражения. Насколько актуально наличие пушки для самолёта, который изначально "не собирается раскрываться" перед авиацией противника?

Сам факт наличия авиационной пушечной системы говорит о том, что разработчики обозначили возможность прямого боевого контакта F-35. Настолько прямого, что уже исчезает возможность применения ракет класса "воздух-воздух". В свою очередь это говорит о том, что разработчики, мягко говоря, не на 100 процентов уверены в возможности F-35 выполнить боевую задачу, оставаясь вне зоны обнаружения.

Таким образом, пилотам F-35 предоставлена возможность проявить себя в условиях воздушного боя "лицом к лицу" с противником. И здесь на первый план выходят параметры маневренности этого американского самолёта. А с параметрами маневренности на фоне новейших российских истребителей (даже Су-35) у F-35 имеются определённые проблемы, которые признаются и американскими экспертами.