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17.06.2019
Интерфакс-АВН

Минобороны России будет совершенствовать учебно-материальную базу Кызылского президентского кадетского училища

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Кадеты
Кадеты.
Источник изображения: Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин

Кызыл. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Кызылское президентское кадетское училище завоевало заслуженный авторитет как на региональном, так и на всероссийском уровне за пять лет своего существования, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, поздравляя первых выпускников с окончанием учебного заведения.

"Пять лет назад по решению президента РФ было открыто Кызылское президентское кадетское училище. Быстро пролетело время и сегодня наступил волнительный для всех нас день, училище дает путевку в жизнь первому выпуску воспитанников", - сказал Шойгу, обратившись к воспитанникам по видео-конференц-связи.

"Ваше училище еще совсем молодое учебное заведение, но оно уже завоевало заслуженный авторитет как на региональном, так и на всероссийском уровне", - подчеркнул глава Минобороны.

Он отметил, что кадеты получили хороший образовательный задел, приобрели надежных и верных друзей, научились преодолевать трудности и побеждать.

Глава военного ведомства подчеркнул, что достижения кадет - это во многом заслуга педагогов и воспитателей, которые делились с ними знаниями, окружали заботой и душевным теплом.

"Не сомневаюсь, что через всю жизнь вы пронесете воспоминания о родном училище, любовь и уважение к наставникам. Продолжайте учиться, смело реализуйте свой творческий потенциал на благо России и родной Тувы", - добавил министр.

Он также передал выпускникам книги, которые специально подписал для первых выпускников училища. Их передал воспитанникам статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Панков заявил, что Минобороны России будет совершенствовать учебно-материальную базу кадетского училища, чтобы оно стало ведущим учебным заведением России.

"Дорогие ребята, первые выпускники! Знайте, что здесь, в родном Кызылском президентском училище, вас всегда ждут и переживают за вас, радуются вашим успехам и вместе с вами преодолевают все трудности. Со своей стороны, отмечу, что мы продолжим делать все, чтобы училище развивалось, совершенствовалась его учебно- материальная база, чтобы оно было ведущим учебным заведением сибирского региона и Российской Федерации", - сказал Панков.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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