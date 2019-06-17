Японский миноносец "Судзунами" завершил свой неофициальный визит в Приморье

Владивосток. 15 июня. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Эскадренный миноносец Морских сил самообороны Японии "Судзунами" 15 июня завершил визит во Владивосток, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

По данным пресс-службы, за время пятидневного неофициального визита японские моряки в главной базе Тихоокеанского флота приняли участие в протокольной встрече с командующим ТОФ адмиралом Сергеем Авакянцем, провели с российскими моряками товарищеские встречи по пинг-понгу и перетягиванию каната, посетили исторические и памятные места Владивостока .