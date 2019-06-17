Показан итог стрельбы очередями из ДШК-М-ТК вооружённых сил Украины

В украинском сегменте социальных сетей появилось примечательное фото с позиций ВСУ на территории проведения так называемой операции объединённых сил. На фотографии изображён итог стрельбы очередями - буквально развороченный выстрелом дульный тормоз пулемёта ДШК-М-ТК.

Источник изображения: https://twitter.com/dmitrosel007

Автор фотографии сообщает, что такие пулемёты в виде "модернизированного" оружия поступают в вооружённые силы Украины. Подпись к фото говорит о том, что металл дульного тормоза крупнокалиберного пулемёта не выдержал уже после шестой очереди.

Из публикации:

Дульный тормоз от ДШК-М-ТК, которые поступают на вооружение... Тут особо комментировать нечего... После 6-й очереди его просто вывернуло...

В нижней части дульного тормоза можно видеть излом металла, характерный для разрыва при стрельбе.

ДШК - станковый пулемёт. При этом в ВСУ, судя по фотографии, стрельбу очередями из него производят при размещении крупнокалиберного оружия на сошках. Либо это местная версия универсального станка.

Высказано предположение относительно того, что дульный тормоз мог быть неправильно закреплён на стволе пулемёта ДШК-М-ТК, что и вызвало разрыв металла. На фото виден некоторый скос металла в нижней части отверстия дульного тормоза от механического воздействия, что, вероятно, и привело к итоговому разрыву металла.