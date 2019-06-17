Войти
17.06.2019
Военное обозрение

Показан итог стрельбы очередями из ДШК-М-ТК вооружённых сил Украины

700
0
0

В украинском сегменте социальных сетей появилось примечательное фото с позиций ВСУ на территории проведения так называемой операции объединённых сил. На фотографии изображён итог стрельбы очередями - буквально развороченный выстрелом дульный тормоз пулемёта ДШК-М-ТК.

Источник изображения: https://twitter.com/dmitrosel007

Автор фотографии сообщает, что такие пулемёты в виде "модернизированного" оружия поступают в вооружённые силы Украины. Подпись к фото говорит о том, что металл дульного тормоза крупнокалиберного пулемёта не выдержал уже после шестой очереди.

Из публикации:

Дульный тормоз от ДШК-М-ТК, которые поступают на вооружение... Тут особо комментировать нечего... После 6-й очереди его просто вывернуло...

В нижней части дульного тормоза можно видеть излом металла, характерный для разрыва при стрельбе.

ДШК - станковый пулемёт. При этом в ВСУ, судя по фотографии, стрельбу очередями из него производят при размещении крупнокалиберного оружия на сошках. Либо это местная версия универсального станка.

Высказано предположение относительно того, что дульный тормоз мог быть неправильно закреплён на стволе пулемёта ДШК-М-ТК, что и вызвало разрыв металла. На фото виден некоторый скос металла в нижней части отверстия дульного тормоза от механического воздействия, что, вероятно, и привело к итоговому разрыву металла.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Похожие новости
06.03.2019
В Киеве предложили создать "оружие возмездия" России
30.03.2015
"Панцирь" санкций не боится
10.07.2014
Украина не дождется «оборонного чуда» за счет сокращения научных программ
30.04.2009
Путин надеется на активизацию сотрудничества с Украиной в сфере авиастроения
22.08.2008
За флотом и ракетами. Президент Сирии приехал в Россию с поддержкой и за поддержкой
11.04.2008
"Пиар" от Виктора Ющенко: полеты во сне и наяву. Познавательное "посещение" региона или "гол" пресс-службе президента?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.06 23:22
  • 11
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 17.06 23:07
  • 15
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 17.06 22:11
  • 4
Страсти в украинском военном руководстве
  • 17.06 20:41
  • 3
Болтон утверждает, что Мадуро в мае заключил с РФ оборонный контракт на $209 млн
  • 17.06 20:36
  • 10
На первых серийных Су-57 полностью обновлённого вооружения не будет
  • 17.06 20:35
  • 1
Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ
  • 17.06 20:23
  • 105
Главный урок катастрофы "Суперджета"
  • 17.06 19:47
  • 7
Разработчик назвал сроки испытаний нового поколения бронеавтомобилей "Тигр"
  • 17.06 19:33
  • 101
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 17.06 19:25
  • 29
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 17.06 19:00
  • 48
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 17.06 18:58
  • 3
Правительство одобрило проект о регулировании госслужбы казачества
  • 17.06 18:15
  • 20
Нужны ли России новые авианосцы
  • 17.06 17:43
  • 9
Asia Times (Гонконг): Россия — по-прежнему слабейшая из сверхдержав
  • 17.06 17:23
  • 4
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты