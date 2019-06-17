Российское-сербско-белорусские учения "Славянское братство-2019" стартовали в Сербии

Москва. 15 июня. ИНТЕРФАКС - В Сербии стартовали международные российско-сербско-белорусские международные учения "Славянское братство-2019", сообщает в субботу Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"На базе специальной бригады Армии Сербии в г. Панчево состоялось торжественное открытие международных российско-сербско-белорусских учений "Славянское братство-2019". В учении принимает участие порядка 700 военнослужащих трех стран, более 50 единиц военной техники, 5 самолетов ВТА и три беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.

От Российской Федерации, уточнили в военном ведомстве, в учениях принимают участие военнослужащие одного из десантно-штурмовых полков Псковского соединения ВДВ.

Руководитель учений, командир специальной бригады Армии Сербии бригадный генерал Мирослав Тальян передал приветствие от начальника Генерального штаба Армии Сербии.

"Международные учения подобного рода имеют большое значение для обучения личного состава наших дружественных армий. Эти учения проводятся уже пятый год подряд и очень важны для сближения наших народов, а также служат делу обучения и прогрессу наших армий" - подчеркнул Тальян.