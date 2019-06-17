В NASA подсчитали стоимость присутствия на Луне

Создание всех условий для постоянного присутствия на Луне обойдется примерно в $20–30 млрд. Об этом в пятницу, 14 июня, заявил глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн в интервью CNN.

И это помимо тех средств, что в настоящее время тратятся Штатами на поддержку работы МКС.

Брайденстайн отметил, что расходы по программе будут распределены на последующие пять лет.

8 июня президент США Дональд Трамп выразил критическое отношение к деятельности NASA, заявив, что, учитывая размер денежных средств, которые Америка расходует на космическую программу, ведомство вообще "не должно говорить о полете на Луну". Американцы сделали это 50 лет назад, подчеркнул Трамп.