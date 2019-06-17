Превосходство F-14 над МиГ-25 не вызывает сомнений, считают в США

В 1980-е годы советские высотные истребители-перехватчики МиГ-25 не раз сталкивались в воздушном пространстве со своими "коллегами" из США F-14 Tomcat ("Кот"). Американский эксперт Том Купер попытался разобраться, кто вышел победителем из этой серии схваток.

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МиГ-25

Начало охоты

В 1980 году ВВС Ирака получили первые МиГ-25 (американское обозначение – Foxbat, "Летучая лисица"). Однако они не соответствовали требованиям, которые предъявляли в Багдаде. В итоге Москва модернизировала МиГи. На них иракские пилоты начали совершать налеты на Иран, что побудило местные ВВС дать бой на своих F-14 Tomcat.

Однако советская техника имела фору: в 1980 году в распоряжении Багдада оказались чертежи иранской радиолокационной сети раннего предупреждения, что позволяло пилотам оставаться незамеченными вплоть до начала выполнения миссии. Поэтому у F-14 оставалось лишь 3-5 минут для попытки перехвата. Заслуга уничтожения первого МиГ-25 принадлежит полковнику Шахраму Ростами (хотя он утверждал, что это был уже второй случай).

Находясь в июне 1983 года в боевом патруле над Персидским заливом, он получил с земли сообщение о приближении с севера иракского самолета, который шел на высоте 70 000 футов (21,4 км) со скоростью почти 2,5 Маха. Выполнив серию резких подъемов с ускорением от 0,4 Маха до 1,5 Маха, Ростами поднялся на высоту 40 000 футов (12,2 км). Расстояние между двумя истребителями быстро уменьшилось со 150 (241 км) до 40 миль (64 км), прежде чем МиГ-25Р был взят в прицел и поражен ракетой AIM-54A Phoenix.

При этом, как выяснилось, иракский пилот, полковник Абдулла Фарадж Мохаммад, был предупрежден наземным контролем о приближении F-14, но продолжил свой полет и заплатил за эту ошибку максимальную цену. После этого охота за МиГ-25 не приносила плодов вплоть до окончания войны между странами в 1988 году.

[i]Преследование МиГ-25, снятое F-14. Ливия, 24.03.86 г.

Скинуть "кота" не удалось

Последний известный случай столкновения F-14 с МиГ-25 произошел у побережья Ливии 24 марта 1986 года. Двум МиГ-25ПДС местных ВВС было приказано перехватить пару Tomcat, патрулировавших севернее авиабазы. Как утверждает Купер, американским пилотам было разрешено вести огонь только в том случае, если они были обстреляны ливийцами первыми.

Как это часто случалось раньше, Tomcat ВМС США застали ливийцев врасплох. Вскоре после того, как четыре истребителя выровнялись на высоте 20 000 футов (6,1 км), оба F-14 оказались на выгодных позициях позади своих противников […] Одна из "лисиц" начала маневрировать очень агрессивно, пытаясь скинуть "кота". Без успеха. МиГ-25 безнадежно уступал F-14A в воздушном бою.

Тогда ливийцы выпустили зенитную ракету [класса "земля-воздух"] SA-5 [С-200] по паре F-14A. В качестве назидания США потопили два военных корабля [на самом деле, катера] ВМФ Ливии и разбомбили площадку ЗРК.

В то время как общий результат может показаться скудным, так как за Tomcat числится только одно подтвержденное уничтожение, результаты большинства из этих встреч не оставляют сомнений в превосходстве F-14 над мощным советским истребителем.

- делает вывод американский автор.

F-14