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17.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Китай оказался участником производства F-35

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Производственная линия истребителей F-35.
Производственная линия истребителей F-35.
Источник изображения: lockheedmartin.com

Британская компания Exeption PCB, которая производит печатные платы для истребителей F-35, с 2013 года принадлежит китайской компании Shenzhen Fastprint, на это обратили внимание британские СМИ.

Телеканал Sky News поднял вопрос о допустимости использования электронных компонентов, которые произведены дочерним предприятием китайской компании, передает ТАСС.

В министерстве обороны страны каналу пояснили, что использование Еxception PCB в цепочке компаний, поставляющих компоненты для истребителей "не создает рисков".

Фирма занимается производством пустых печатных плат, которые закупает американская GE Aviation – поставщик Lockheed Martin, выпускающий F-35.

В Lockheed Martin отметили, что не в курсе о наличии подконтрольных китайскому бизнесу фирм-поставщиков для F-35. В GE Aviation отметили, что Еxception PCB не имеет доступа к секретным данным об истребителе и не может внедрить в свою продукцию компоненты, которые могут быть использованы для промышленного шпионажа или диверсий.

Напомним, министерство торговли США внесло Huawei в черный список, после этого сотрудничество с китайской корпорацией приостановили Google, Intel, Broadcom и другие IT-компании.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
США
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
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