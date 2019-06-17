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17.06.2019
ИноСМИ

Le Figaro (Франция): между Вашингтоном и Анкарой растет напряженность из-за российских С-400

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Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии
Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Источник изображения: © РИА Новости, Дмитрий Виноградов

Отношения Турции с Западом серьезно испортились. Причиной тому стала покупка российских С-400 Анкарой, одним из столпов НАТО. Вашингтон неоднократно угрожал Анкаре различного рода ограничительными мерами. В частности, он обещал приостановить поставки Турции американских истребителей пятого поколения F-35. Несмотря на это Реджеп Эрдоган не собирается отказываться от сближения с Москвой.

Отношения Турции с Западом серьезно испортились. Причиной тому стала покупка российских ракетных комплексов Анкарой, одним из столпов Североатлантического альянса. С-400 должны быть поставлены уже в этом году, но США считают их несовместимыми с безопасностью НАТО. Кроме того, это может помочь России получить доступ к стратегическим данным по новым американским самолетам F-35, 100 экземпляров которых намеревается приобрести Анкара. Эти американские машины разработаны так, чтобы поддерживать постоянную связь с военными системами Североатлантического альянса, в том числе с противоракетной обороной.

На первых порах Пентагон заморозил поставку F-35 Турции и пригрозил "серьезными последствиями" для военного сотрудничества, если Анкара не откажется от этого решения. В прошлую пятницу Вашингтон ужесточил позицию и поставил перед Турцией ультиматум, дав ей срок до 31 июля, чтобы отказаться от российских ракет. Если к тому моменту Анкара не сделает этого, то ее пилоты, которые в настоящий момент обучаются управлению F-35 в США, будут выдворены из страны. Турецкий персонал занимающегося производством F-35 международного консорциума будет заменен, а участие турецких предприятий аннулируют. Здание консорциума будет недоступно для представителей турецких ВВС, а четыре уже приобретенных Турцией машины, которые сейчас находится на американской территории, не будут поставлены, отметила замглавы Пентагона Эллен Лорд (Ellen Lord).

Турция сближается с Россией…

Несмотря на предупреждения со стороны США, турецкие официальные лица и в первую очередь президент Реджеп Тайип Эрдоган не желают отступаться от приобретения российских ракет.

"Я не говорю, что Турция купит ракетные комплексы С-400, я говорю, что Турция их купила, - сказал он. - Мы заключили сделку. Даст Бог, комплексы поставят в нашу страну уже в следующем месяце".

В четверг министр обороны Турции Хулуси Акар назвал американский ультиматум "неуместным" и противоречащим "духу альянса" в беседе со своим американским коллегой Патриком Шэнахэном (Patrick Shanahan). Пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калин в свою очередь выразил возмущение по поводу ультиматума США, подчеркнув, что говорил на эту тему с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном (John Bolton). "Утечка письма (с ультиматумом) практически в момент его отправки говорит о недостаточно серьезном отношении", - заявил он, добавив, что Турция ответит на него "подобающим образом". К этому хору голосов присоединился и глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, который заявил в четверг, что "никто не может выдвигать ультиматум Турции".

Вашингтон надеялся на покупку Анкарой американских комплексов Patriot, но турецкий лидер посчитал, что Россия предложила лучшие условия, в частности более разумную цену и обещание партнерства в производстве. "Это не наступательное, а оборонительное оружие. Мы что, не будем принимать необходимые меры для защиты нашей страны?" - сказал он. "Мы просили такие же оборонные комплексы у Америки? Да, мы это сделали. Она поставила их? Нет, она этого не сделала", - добавил он.

… но и не отрекается от США

Как бы то ни было, Эрдоган пока еще не решается окончательно переступить красную линию, которую представляет приобретение С-400. Североатлантический альянс является столпом турецкой обороны и, несомненно, останется им в ближайшие годы, поскольку Россия не может дать те же гарантии безопасности, что США и НАТО. Пресс-секретарь турецкого лидера отметил продолжение переговоров Анкары и Вашингтона и призвал США отказаться от подобной позиции, чтобы не нанести длительный ущерб двусторонним отношениям. Мевлют Чавушоглу в свою очередь вновь подчеркнул в четверг стремление Турции сформировать "совместную рабочую группу" для урегулирования разногласий. По его словам, этот проект был поддержан президентом Дональдом Трампом, но натолкнулся на противодействие "некоторых американских ведомств".

Реджеп Тайип Эрдоган также выразил в среду надежду на то, что у него получится убедить Вашингтон не исключать Анкару из программы F-35 до его встречи с Дональдом Трампом, которая должна пройти 28 и 29 июня. Президент подчеркнул готовность искать любые решения для предотвращения "исключения из проекта F-35 по мотивам, которые лишены всяческого рационального основания и легитимности". Он подчеркнул, что его страна - не просто клиент, а партнер в программе производства самолета: "Мы уже заплатили 1,25 миллиарда долларов".

Останется ли Турция в Североатлантическом альянсе? Именно такой вопрос стоит после сближения Анкары и Москвы, который позволяет Турции и России сформировать противовес для влияния западных держав, в первую очередь на Ближнем Востоке. В любом случае, в ближайшее время ждать выхода Анкары не приходится. Членство в НАТО позволяет ей сохранить связь с европейским континентом. Что касается американцев, они до сих пор нуждаются в турецких базах для проведения операций в регионе, в частности против "Исламского государства"* (запрещенная в РФ террористическая организация, прим.ред.). Кроме того, Турция необходима им в противостоянии с Ираном.


Йохан Блавинья (Yohan Blavignat)

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Иран
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США
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Продукция
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Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Персоны
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
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