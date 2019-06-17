Мир отказывается от американского конвертоплана

Boeing на Парижской авиавыставке призвал потенциальных клиентов ускорить размещение заявок на конвертоплан V-22 Osprey, выпускаемый обозначенной компанией. При этом было отмечено, что особого энтузиазма не наблюдается.

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Клиенты не той кондиции

Со слов представителя "Боинга", ведутся переговоры с "примерно десятком" стран, однако к настоящему времени указанное изделие удалось экспортировать лишь в Японию. Перечень заинтересованных государств раскрыт не был, тем не менее был назван Израиль и некие субъекты, располагающие "океанскими флотами и новыми авианосцами".

На текущий момент V-22 был поставлен Корпусу морской пехоты США (360 единиц MV-22B), ВВС США (54 CV-22B) и японским наземным Силам самообороны (17 MV-22B). В этой связи представитель "Боинга" Рик Лемастер признался, что данная тенденция разочаровывает. С его слов потенциал продаж должен был составить как минимум 50 ед.:

Я думал, что мы окажемся намного дальше вместе с международными клиентами на этом этапе программы, основываясь на возможностях, которые предлагает V-22 […] Некоторые говорят, что это дорогой вертолет, но при этом он довольно дешевле C-130 [транспортный самолет Hercules]. Если вы хотите авиацию, способную выполнять двойную роль, то это [V-22] то, что вам нужно.

Изъяны изделия

Возможно, что расчеты производителя на высокий спрос не оправдались из-за изъянов данной машины. Как считает американский эксперт Себастьян Роблин, слабыми сторонами Osprey являются смертельные аварии и высокая закупочная цена.

Единица изделия обходится покупателю в 70 – 100 млн. долл., а стоимость летного часа составляет 11 000 долл. Это приближает V-22 к цене новейшего истребителя F-35 и в два-три раза превышает стоимость стандартного вертолета типа Blackhawk.

Двигатели Osprey, излучая чрезмерное тепло, способны повредить палубу. Мощная работа ротора затрудняет посадку в пыльной среде и спуск из машины по тросу. Сложное устройство системы поворота ротора приводит к катастрофам.

За девять месяцев с декабря 2016 года по сентябрь 2017 года в результате несчастных случаев были уничтожены три машины. По итогам инцидентов погибли три человека. Еще одна Osprey была повреждена при грубой посадке в ходе неудачного рейда коммандос в Йемене в январе 2017 года, что вынудило уничтожить ее авиаударом.

На этом фоне мир не спешит вставать в очередь за очередной американской "прорывной" техникой, фактически отказываясь от ее приобретения.