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17.06.2019
ТАСС

Соглашения на создание логистических комплексов для Минобороны подпишут в 2019 году

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Генерал армии Дмитрий Булгаков
Генерал армии Дмитрий Булгаков.
Источник изображения: © Иван Шаповалов/ТАСС

Ранее сообщалось, что ведомство планирует до 2025 года завершить строительство 24 производственно-логистических комплексов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Концессионные соглашения по строительству ряда производственно-логистических комплексов для нужд Минобороны планируется подписать до конца текущего года. Об этом сообщил журналистам замминистра обороны Дмитрий Булгаков, посетивший Военный институт (инженерно-технический) Военной академии материально-технического обеспечения им. А. В. Хрулева.

"Будет производственно-логистический комплекс в Севастополе, Владивостоке, Хабаровске, Новосибирске, Екатеринбурге - это к 2025 году мы должны. В этом году мы заканчиваем подготовку распоряжения правительства о строительстве, и само концессионое соглашение, в этом году мы должны их все подписать", - сказал Булгаков.

Ранее он сказал, что министерство обороны России планирует до 2025 года завершить строительство 24 производственно-логистических комплексов для хранения военной техники и материальных средств в военных округах и на Северном флоте.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Булгаков Дмитрий
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