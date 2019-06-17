В Архангельской области началось строительство логистического центра Минобороны

Он будет закончен в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Строительство производственно-логистического комплекса для нужд Министерства обороны РФ в Архангельской области началось. Об этом сообщил журналистам замминистра обороны Дмитрий Булгаков в ходе посещения Военного института (инженерно-технического) Военной академии материально-технического обеспечения им. А. В. Хрулева, отмечающего свое 80-летие.

"Сегодня уже приступили к строительству поизводственно-логистического комплекса в Архангельске, он будет закончен в 2021 году", - сказал Булгаков.

Проект производственно-логистического комплекса "Архангельск" предполагает совместное использование оборонным ведомством и гражданскими компаниями. Основная цель проекта - централизация и бесперебойное снабжение северных территорий, в том числе в рамках северного завоза, и объектов Минобороны России.

Как заявил ранее губернатор Архангельской области Игорь Орлов, инвестиции в проект оцениваются в 5-6 млрд рублей.