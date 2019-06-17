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17.06.2019
Известия.ru

Опубликовано видео боевых стрельб арктических ЗРК "Тор"

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Источник изображения: Фото: youtube.com/Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры стрельб арктических зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2ДТ". Видео доступно на YouTube-канале ведомства.



Учения проходили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщает "РИА Новости". Отмечается, что это первые стрельбы зенитчиков Северного флота с применением новых комплексов.

Во время учений была отработана стрельба по скоростным маневрирующим мишеням, запускавшимся в разных направлениях и на разных высотах. Цели имитировали действия воздушных объектов условного противника.

"Тор-М2ДТ" является модифицированной для несения службы в Арктике версией комплекса "Тор-М2". Они установлены на гусеничные транспортеры ДТ-30М.

Комплексы обладают повышенной проходимостью. Они способны плавать, преодолевать рвы и работать при температурах ниже 50 градусов по Цельсию. Также "Торы" могут уничтожать цели через несколько секунд после их обнаружения. В ходе ранее проведенных испытаний выяснилось, что комплексы способны нести службу не только в условиях Арктики, но и в тропиках, пустынях.

Ранее в декабре прошлого года Минобороны России опубликовало видео с учений самолетов Ту-160 и Ту-95 на Крайнем Севере.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Ту-160
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ
Тор ЗРК
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