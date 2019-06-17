Ученый заявил о нужности женщин в космических экипажах

Экипажи для межпланетных космических миссий должны быть не мужскими, а смешанными, так как присутствие женщин в таких коллективах благотворно влияет на атмосферу. Об этом рассказал доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела психофизиологии Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Вадим Гущин.

"Женщины гармонизируют экипаж. Повышают ответственность мужчин не только перед женщинами, но и перед друг другом. Так что я считаю, что это перспективно для инопланетных станций", — сказал ученый в интервью, опубликованном в YouTube-канале "Роскосмоса". Время мужских экипажей уходит в прошлое, цитирует его ТАСС. В частности, в эксперименте SIRIUS женщин и мужчин поровну.

Российско-американский эксперимент SIRIUS стартовал в марте. Он продлится четыре месяца и будет имитировать полет на Луну и изучение ее поверхности для строительства базы. За это время участники пройдут около 80 различных испытаний. В экипаже по трое мужчин и женщин.