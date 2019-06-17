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17.06.2019
ТАСС

Ученые: женщины "гармонизируют" экипаж космического корабля

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SIRIUS-17
Члены экипажа во время проведения эксперимента SIRIUS-17.
Источник изображения: © ИМБП

Время "чисто мужских" экипажей потихоньку уходит в прошлое, отметил ведущий научный сотрудник отдела психофизиологии Института медико-биологических проблем РАН Вадим Гущин

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Присутствие женщин в космических экипажах благотворно влияет на атмосферу в коллективе, поэтому целесообразно формировать смешанные экипажи для межпланетных миссий. Об этом в пятницу сообщил доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела психофизиологии Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Вадим Гущин в видео, размещенном на канале "Роскосмос ТВ" в YouTube.



В сюжете, посвященном изоляционному эксперименту SIRIUS, отмечается, что впервые в истории таких проектов женщин и мужчин в коллективе равное количество.

"Женщины гармонизируют экипаж. Повышают ответственность мужчин не только перед женщинам, но и перед друг другом. Так что я считаю, что это перспективно для инопланетных станций. Время чисто мужских экипажей потихоньку уходит в прошлое", - прокомментировал ученый.

Международный изоляционный эксперимент SIRIUS, имитирующий полет к Луне, стартовал в Москве на базе ИМБП РАН 19 марта. В российско-американский экипаж вошли трое мужчин и три девушки. За четыре месяца изоляции экипаж выполнит 81 эксперимент.

Сейчас эксперимент SIRIUS уже вышел на финишную прямую. В конце мая четыре члена экипажа совершили виртуальную посадку на лунную поверхность. Специализированные костюмы с комплексом виртуальной реальности позволили им действительно почувствовать себя на поверхности естественного спутника Земли. Сейчас, по сценарию, члены экипаж уже снова собрались вместе на борту корабля и готовятся к "полету" на Землю. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ИМБП РАН, 17 июля эксперимент будет завершен и экипаж покинет наземный экспериментальный модуль, в котором проходил SIRIUS.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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