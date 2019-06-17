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17.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

МИД Франции отреагировал на покупку Турцией С-400

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Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе. 13 января 2017
Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе. 13 января 2017.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Министерство иностранных дел Франции отметило суверенное право Турции приобрести российские С-400, уточнив, что различия в вооружениях и разногласия с союзниками по НАТО могут ослабить единство в альянсе.

"Покупка военной техники Турцией, очевидно, является суверенным выбором. Единство альянса не менее важно. Этому способствует совместимость военных мощностей союзников. Возможные разногласия между ними ослабляют это единство, и они сами должны решать их", – сказано в сообщении МИД Франции, передает ТАСС.

Однако в ведомстве напомнили, что глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан во время своего визита в Анкару 13 июня заявил о поддержке Францией турецких союзников перед лицом региональных угроз их безопасности.

Ранее на ситуацию закупки С-400 Турцией отреагировали в США. Там выдвинули ультиматум, потребовав в течение двух недель отказаться от приобретения у России ЗРК С-400. В Кремле эти требования назвали "непозволительными".

В начале июня Пентагон еще раз предупредил Турцию, уточнив, что США свернут сотрудничество по F-35, если до 31 июля Анкара не откажется от С-400.

Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.


Анастасия Воробьева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
США
Турция
Франция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
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