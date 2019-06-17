The Guardian (Великобритания): британский спецназ будет теперь бороться с государствами

Руководители британских вооруженных сил считают, что характер войны меняется, и традиционные действия имеют меньшее значение. Там считают, что война и мир являются "двумя все более избыточными состояниями", а Россия "использует гибридное пространство между ними". Следовательно, следует перенацелить силы спецназа на борьбу с нею и другими государствами, а не с террористами.

Британские силы специального назначения получают новую задачу - оказывать противодействие России и другим государствам, поскольку тайные операции против Исламского государства* в Сирии и в Ираке уже не столь необходимы.

Эта идея, о которой впервые сообщили "Вечерние новости" (Newsnight) Би-би-си, была разработана для министров и предполагает перенесение акцента в действиях Специальной авиадесантной службы (Special Air Service) и других подразделений сил специального назначения, то есть для наиболее секретных подразделений британских вооруженных сил.

Руководитель сил специального назначения в конфиденциальном порядке составил секретный план под названием "Концепция специальных операций" (Special Operations Concept), который в ближайшее время будет рассмотрена министрами. В случае одобрения соответствующие подразделения вооруженных сил будут реструктурированы.

В основу плана положена идея о том, что характер современных военных действий меняется, сегодня меньше внимания уделяется обычным военным действиям, а вместо этого акцент смещается в сторону более тонких конфликтов между национальными государствами.

В четверг мишенями для удара стали два танкера в Оманском заливе, и речь в данном случае идет об изощренной скрытой атаке, организатором которой Соединенные Штаты считают Иран. Тегеран отрицает свою причастность к этому инциденту, а министр иностранных дел Ирана предположил, что какие-то другие силы пытаются спровоцировать конфликт.

На прошлой неделе генерал сэр Марк Карлтон-Смит (Sir Mark Carleton-Smith), глава Генерального штаба, говорил о возникающих идеях в британских кругах, в соответствии с которыми война и мир являются "двумя все более избыточными состояниями".

Явно имея в виду Россию, Карлтон-Смит сказал, что авторитарные режимы "используют гибридное пространство, существующие между этими двумя состояниями", - дезинформацию, диверсии или кибератаки, - и в подобных случаях непосредственными ставками являются не жизни людей, а экономики, источники существования людей и образ мыслей.

Беспокойство по поводу России резко повысилось после отравления Скрипалей в Солсбери в прошлом году. Вина была возложена на ГРУ, на российскую военную разведку, активности которой намерен противодействовать перестроенный спецназ.

В течение последних 15 лет британские силы специального назначения активно участвовали в тайных операциях в Сирии, Ираке и Афганистане. Однако Исламское государство потеряло последнюю свою территорию в марте, поэтому военные считают, что настало время двигаться вперед.

Один источник из правительственных кругов сообщил Би-би-си: "Задач по борьбе с терроризмом становится все меньше, но при этом возрастает необходимость оказывать противодействие равным по силам [национальным государствам] противникам".

Британские силы специального назначения состоят их полка Специальной авиадесантной службы, которая больше всего известна, а также из Специальной корабельной службы (Special Boat Service) и Специального разведывательного полка (Special Reconnaissance Regiment), задача которого состоит в проведении скрытого наблюдения.

Последние три подразделения должны стать более важными, и они будут работать в более тесном контакте со службой МИ6, а также с другими западными разведывательными службами.

Министерство обороны отказалось от комментария. В соответствии с принятой политикой, это ведомство не обсуждает активность сил специального назначения.

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* запрещенная в России организация

Дэн Саббаг (Dan Sabbagh)