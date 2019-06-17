Войти
17.06.2019
Российская газета

Видео: Под Астраханью прошли стрельбы арктических комплексов "Тор"

686
0
+4
Источник изображения: rg.ru

В Астраханской области на полигоне Капустин Яр состоялись боевые стрельбы из арктических зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2ДТ". Огонь по воздушным целям, имитировавшим ракеты и самолеты противника, велся в условиях, приближенных к боевым.



"Стрельба ракетами велась по скоростным маневрирующим мишеням, которые были запущены с разных направлений и летевших на разных высотах", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что по окончании стрельб подразделения ПВО Северного флота вернутся в пункт постоянной дислокации и заступят на боевое дежурство.

Напомним, что комплекс "Тор-М2ДТ" обладает уникальной проходимостью. Он может преодолевать рвы, плавать, и не терять работоспособность даже при 50-градусном морозе. Арктический вариант ЗРК обладает возможностью поражать цели через несколько секунд после их обнаружения, в том числе на марше и в условиях активного радиоэлектронного противодействия.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
СФ
Тор ЗРК
Похожие новости
14.06.2019
Первые учебные стрельбы из арктических ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" выполнили зенитчики Северного флота
29.10.2018
В ноябре в общевойсковое соединение Северного флота поступит первый дивизион арктических ЗРК "Тор-М2ДТ"
28.08.2018
Подведены итоги работы Международного военно-технического форума "Армия-2018" и "Недели национальной безопасности"
22.08.2018
Defence 24 (Польша): Россия точит зубы на Арктику
18.01.2017
Что прикроют северные бастионы России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.06 23:07
  • 15
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 17.06 22:11
  • 4
Страсти в украинском военном руководстве
  • 17.06 20:41
  • 3
Болтон утверждает, что Мадуро в мае заключил с РФ оборонный контракт на $209 млн
  • 17.06 20:36
  • 10
На первых серийных Су-57 полностью обновлённого вооружения не будет
  • 17.06 20:35
  • 1
Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ
  • 17.06 20:23
  • 105
Главный урок катастрофы "Суперджета"
  • 17.06 19:47
  • 7
Разработчик назвал сроки испытаний нового поколения бронеавтомобилей "Тигр"
  • 17.06 19:33
  • 101
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 17.06 19:25
  • 29
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 17.06 19:00
  • 48
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 17.06 18:58
  • 3
Правительство одобрило проект о регулировании госслужбы казачества
  • 17.06 18:15
  • 20
Нужны ли России новые авианосцы
  • 17.06 17:43
  • 9
Asia Times (Гонконг): Россия — по-прежнему слабейшая из сверхдержав
  • 17.06 17:23
  • 4
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 17.06 17:14
  • 92
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия