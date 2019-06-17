Видео: Под Астраханью прошли стрельбы арктических комплексов "Тор"

В Астраханской области на полигоне Капустин Яр состоялись боевые стрельбы из арктических зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2ДТ". Огонь по воздушным целям, имитировавшим ракеты и самолеты противника, велся в условиях, приближенных к боевым.

"Стрельба ракетами велась по скоростным маневрирующим мишеням, которые были запущены с разных направлений и летевших на разных высотах", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что по окончании стрельб подразделения ПВО Северного флота вернутся в пункт постоянной дислокации и заступят на боевое дежурство.

Напомним, что комплекс "Тор-М2ДТ" обладает уникальной проходимостью. Он может преодолевать рвы, плавать, и не терять работоспособность даже при 50-градусном морозе. Арктический вариант ЗРК обладает возможностью поражать цели через несколько секунд после их обнаружения, в том числе на марше и в условиях активного радиоэлектронного противодействия.

Николай Грищенко