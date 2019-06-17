США испытали прототип гиперзвуковой ракеты для бомбардировщика B-52

Военно-воздушные силы США провели первое летное испытания новой гиперзвуковой ракеты. AGR-183A станет частью комплекса бортового вооружения стратегического бомбардировщика B-52H. Перспективное оружие может продлить службу ветерана, заступившего на службу в 50-х годах прошлого века и с тех пор неоднократно проходившего различные модернизации, до века.

Источник изображения: topwar.ru

ВВС Соединенных Штатов объявили о проведении первых летных испытаний прототипа перспективной гиперзвуковой аэробаллистической ракеты AGM-183A. AGM-183A Advanced Rapid Response Weapon является одним из трех типов гиперзвукового оружия, разрабатываемого США в последние годы. На разработку AGM предполагается потратить не менее 480 миллионов долларов – именно на такую сумму в 2018 году был заключен контракт с корпорацией Lockheed Martin.

Тестирование проверяло аэродинамические свойства ракеты

Данное испытание не предполагало пуска ракеты, однако было крайне важно для проверки ее аэродинамических свойств, лобового сопротивления и вибрационного воздействия.

Прототип без боеголовки, однако снабженный измерительными датчиками был закреплен на крыле бомбардировщика B-52 Stratofortress. Сами испытания проводились на базе "Эдвардс" (Калифорния).

В ходе испытания были собраны данные о воздействии сопротивления воздуха и вибрации как на само оружие, так и на внешнее оборудование и сам носитель.

- говорится в заявлении, опубликованном ВВС США.

Прототип ракеты успешно прошел летные испытания

Также отмечается, что в ходе тестирования были успешно пройдены все запланированные испытания. Издание The Drive сообщает, что скорость подобной ракеты при ударе о землю будет достигать 20 МАХ.

Для того, чтобы перейти от дозвукового полета к гиперзвуку, ракете необходимо достичь определенной высоты и скорости. Оказавшись в необходимой точке разгона, ракета-носитель начинает скользить к своей цели на экстремальных скоростях. Именно поэтому столь важным фактором является ее стойкость к вибрациям и аэродинамические свойства.

Предполагается, что финальная версия AGM-183A будет внешне напоминать баллистическую ракету воздушного базирования, хотя она и будет функционировать совершенно по-другому.

На данный момент военно-воздушные силы Соединенных Штатов еще не опубликовали ни одной фотографии AGM-183A, однако, все тот же журнал The Drive предполагает, что ракета является развитием концепции Tactical Boost Glide (TBG) Агентства перспективных исследований DARPA. Предполагается, что ракету передадут военным в 2021 году.