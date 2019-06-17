Войти
17.06.2019
Военное обозрение

США испытали прототип гиперзвуковой ракеты для бомбардировщика B-52

603
0
-2

Военно-воздушные силы США провели первое летное испытания новой гиперзвуковой ракеты. AGR-183A станет частью комплекса бортового вооружения стратегического бомбардировщика B-52H. Перспективное оружие может продлить службу ветерана, заступившего на службу в 50-х годах прошлого века и с тех пор неоднократно проходившего различные модернизации, до века.

Источник изображения: topwar.ru

ВВС Соединенных Штатов объявили о проведении первых летных испытаний прототипа перспективной гиперзвуковой аэробаллистической ракеты AGM-183A. AGM-183A Advanced Rapid Response Weapon является одним из трех типов гиперзвукового оружия, разрабатываемого США в последние годы. На разработку AGM предполагается потратить не менее 480 миллионов долларов – именно на такую сумму в 2018 году был заключен контракт с корпорацией Lockheed Martin.

Тестирование проверяло аэродинамические свойства ракеты

Данное испытание не предполагало пуска ракеты, однако было крайне важно для проверки ее аэродинамических свойств, лобового сопротивления и вибрационного воздействия.

Прототип без боеголовки, однако снабженный измерительными датчиками был закреплен на крыле бомбардировщика B-52 Stratofortress. Сами испытания проводились на базе "Эдвардс" (Калифорния).

В ходе испытания были собраны данные о воздействии сопротивления воздуха и вибрации как на само оружие, так и на внешнее оборудование и сам носитель.

- говорится в заявлении, опубликованном ВВС США.

Прототип ракеты успешно прошел летные испытания

Также отмечается, что в ходе тестирования были успешно пройдены все запланированные испытания. Издание The Drive сообщает, что скорость подобной ракеты при ударе о землю будет достигать 20 МАХ.

Для того, чтобы перейти от дозвукового полета к гиперзвуку, ракете необходимо достичь определенной высоты и скорости. Оказавшись в необходимой точке разгона, ракета-носитель начинает скользить к своей цели на экстремальных скоростях. Именно поэтому столь важным фактором является ее стойкость к вибрациям и аэродинамические свойства.

Предполагается, что финальная версия AGM-183A будет внешне напоминать баллистическую ракету воздушного базирования, хотя она и будет функционировать совершенно по-другому.

На данный момент военно-воздушные силы Соединенных Штатов еще не опубликовали ни одной фотографии AGM-183A, однако, все тот же журнал The Drive предполагает, что ракета является развитием концепции Tactical Boost Glide (TBG) Агентства перспективных исследований DARPA. Предполагается, что ракету передадут военным в 2021 году.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-52
Компании
DARPA
Lockheed-Martin
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
17.06.2019
Американцы тестируют гиперзвуковое оружие
26.09.2016
США гонятся за российской ракетой "Циркон"
05.12.2011
В двадцать раз быстрее звука
07.04.2008
Дабы не ослаб авиационный кулак. США модернизируют одну из составляющих своей ядерной триады
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.06 23:07
  • 15
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 17.06 22:11
  • 4
Страсти в украинском военном руководстве
  • 17.06 20:41
  • 3
Болтон утверждает, что Мадуро в мае заключил с РФ оборонный контракт на $209 млн
  • 17.06 20:36
  • 10
На первых серийных Су-57 полностью обновлённого вооружения не будет
  • 17.06 20:35
  • 1
Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ
  • 17.06 20:23
  • 105
Главный урок катастрофы "Суперджета"
  • 17.06 19:47
  • 7
Разработчик назвал сроки испытаний нового поколения бронеавтомобилей "Тигр"
  • 17.06 19:33
  • 101
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 17.06 19:25
  • 29
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 17.06 19:00
  • 48
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 17.06 18:58
  • 3
Правительство одобрило проект о регулировании госслужбы казачества
  • 17.06 18:15
  • 20
Нужны ли России новые авианосцы
  • 17.06 17:43
  • 9
Asia Times (Гонконг): Россия — по-прежнему слабейшая из сверхдержав
  • 17.06 17:23
  • 4
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 17.06 17:14
  • 92
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия