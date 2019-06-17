Войти
17.06.2019
ТАСС

Роскосмос подключат к единой информационной системе гособоронзаказа

811
0
0
Здание госкорпорации "Роскосмос"
Здание госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

В связи с этим планируется подписать соглашение об информационном взаимодействии между Министерством обороны РФ и государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Роскосмос будет подключен к единой информационной системе государственного оборонного заказа. Соответствующее соглашение госкорпорация планирует подписать с Минобороны РФ, сообщили в пятницу ТАСС в ее пресс-службе.

"В целях обеспечения мониторинга контрактации и расходования денежных средств, осуществляемой организациями ракетно-космической промышленности при исполнении государственных контрактов, развернута работа по подключению госкорпорации "Роскосмос" к единой информационной системе государственного оборонного заказа. В связи с чем планируется подписать соглашение об информационном взаимодействии между Министерством обороны РФ и государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", - сказали в госкорпорации.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросу развития Роскосмоса сообщил, что госконтракты по пилотируемым полетам не выполняются. Он констатировал, что ситуация, когда госкорпорация не смогла использовать бюджетные инвестиции, уже случалась. Глава правительства напомнил, что по итогам прошлого совещания было дано поручение создать систему казначейского сопровождения, подключить Роскосмос к системе мониторинга финансового обеспечения государственного оборонного заказа внутри Минобороны.

Источник в ракетно-космической отрасли уточнил ТАСС, что система финансового контроля касается не всех госконтрактов Роскосмоса, а только тех, которые относятся к гособоронзаказу.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
01.09.2015
Безоружные деньги
29.08.2012
Роскосмос вооружится генералом Фроловым
19.03.2012
Ядерное оружие – хранитель мира
08.07.2011
По закону военного времени
19.05.2011
Генералы для битья
26.04.2011
Будущее российского ОПК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.06 23:22
  • 11
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 17.06 23:07
  • 15
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 17.06 22:11
  • 4
Страсти в украинском военном руководстве
  • 17.06 20:41
  • 3
Болтон утверждает, что Мадуро в мае заключил с РФ оборонный контракт на $209 млн
  • 17.06 20:36
  • 10
На первых серийных Су-57 полностью обновлённого вооружения не будет
  • 17.06 20:35
  • 1
Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ
  • 17.06 20:23
  • 105
Главный урок катастрофы "Суперджета"
  • 17.06 19:47
  • 7
Разработчик назвал сроки испытаний нового поколения бронеавтомобилей "Тигр"
  • 17.06 19:33
  • 101
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 17.06 19:25
  • 29
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 17.06 19:00
  • 48
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 17.06 18:58
  • 3
Правительство одобрило проект о регулировании госслужбы казачества
  • 17.06 18:15
  • 20
Нужны ли России новые авианосцы
  • 17.06 17:43
  • 9
Asia Times (Гонконг): Россия — по-прежнему слабейшая из сверхдержав
  • 17.06 17:23
  • 4
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты