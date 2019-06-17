Экипажи экспедиции МКС-60/61 успешно сдали экзамен по ручному причаливанию к МКС

На следующей неделе им предстоит сдать экзамен по ручному сближению, а также пройти тренировку "Типовые полетные сутки"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Командир экспедиции МКС-60/61 российский космонавт Александр Скворцов и итальянский бортинженер Лука Пармитано (Европейское космическое агентство) сдали экзамен по ручному причаливанию и перестыковке c Международной космической станцией (МКС). Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте Роскосмоса.

"Экипажи МКС-60/61 успешно сдали экзамен по ручному причаливанию и перестыковке", - отмечается в пресс-релизе.

Мероприятие проходило на тренажере "Дон-Союз". Экзамен также сдавал дублирующий экипаж в составе российского космонавта Сергея Рыжикова и американского астронавта Томаса Маршберна.

Каждый экзаменационный билет включал четыре режима, среди которых штатный и нештатные. Как уточнили в пресс-службе, "на следующей неделе космонавтам и астронавтам предстоит сдать еще один экзамен на тренажере "Дон-Союз" - по ручному сближению, а также пройти тренировку "Типовые полетные сутки" на тренажере российского сегмента МКС".

Старт экипажа корабля "Союз МС-13" запланирован на 20 июля с космодрома Байконур. На этом корабле к МКС отправятся Скворцов, Пармитано и астронавт НАСА Эндрю Морган.